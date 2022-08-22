"Сообщил, что привязал взрывчатку к плечам": на Днепропетровщине мужчина угрожал взорвать ребенка и дамбу

В Каменском задержали мужчину, который угрожал взорвать ребенка и дамбу.

Задержанный сам позвонил в полицию и сообщил о своих намерениях.

Об этом сообщает "Днепр оперативный".

Инцидент произошел вчера, 21 августа, в полицию позвонил мужчина и сообщил, что привязал взрывчатку к плечам 8-летнего ребенка и подорвет ее через несколько часов, после чего бросил трубку. Через некоторое время он снова позвонил по телефону и сообщил, что также собирается взорвать дамбу.

Полицейские посетили горе-минера дома, им оказался 33-летний местный житель. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Взрывные устройства у него в доме правоохранители не обнаружили. Псевдоминера задержали. Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Напомним, что полицейские с поличным задержали 39-летнего жителя Бара, который, будучи под хмельком, нанес телесные повреждения 2-месячной девочке.

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