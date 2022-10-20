Сопротивление передает привет: в Мариуполе с флагштоков исчезли российские триколоры.

Во временно захваченном россиянами Мариуполе неизвестные сорвали российские флаги в центре города.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"На площади Свободы вдруг исчезли все российские тряпки из флагштока. Или, не вдруг... Удивительным образом россияне не заметили такую досаду. Мариупольское сопротивление передает привет", — написал Андрющенко.

Напомним, что в Мариуполе оккупанты заставляют бюджетников сдать украинские паспорта. В частности, это касается учителей, работников администрации и медиков, которые будут получать зарплаты из российского бюджета.

Также в городе наблюдается сложная ситуация с электроснабжением. К примеру, в Приморском районе Мариуполя электричество дали только в 2% домов.

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