Сопротивление продолжается: бойцы ВСУ показали фотографии из города-крепости Бахмута

Ожесточенные бои в Бахмуте Донецкой области и вокруг него продолжаются уже не один месяц. Оккупантам не удается захватить его. Зато украинские защитники продолжают сражаться за каждый метр земли в городе.

Фотографиями из города-крепости поделились бойцы 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

"Бахмут. Сопротивление продолжается. Некоторые позиции уже изменены, но враг все равно в течение девяти месяцев боев так и не смог захватить город полностью", — говорится в сообщении под фото.

Оккупанты армии РФ не могут полностью оккупировать украинский Бахмут. / Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

Более девяти месяцев ВСУ героически обороняют Бахмут в Донецкой области. / Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

Ценой своих жизней украинские воины обороняют Бахмут. / Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

Бои за Бахмут не прекращаются ни на день. / Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

Аналитики Института изучения войны в свежем отчете сообщили, что армия Российской Федерации усиливает давление на трассу Т0504 – Константиновка-Времен Яр-Бахмут в Донецкой области. Так, геолокационные кадры показывают, что российские войска продвинулись в Бахмутский индустриальный колледж – на T0504 на юго-западе города.

Читайте также: