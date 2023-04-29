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Сопротивление продолжается: бойцы ВСУ показали фотографии из города-крепости Бахмута

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Сопротивление продолжается: бойцы ВСУ показали фотографии из города-крепости Бахмута

Украинские защитники дерутся за каждый клочок земли в Бахмуте. / Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

Оккупантам не удается полностью взять город под свой контроль.

Ожесточенные бои в Бахмуте Донецкой области и вокруг него продолжаются уже не один месяц. Оккупантам не удается захватить его. Зато украинские защитники продолжают сражаться за каждый метр земли в городе.

Фотографиями из города-крепости поделились бойцы 93 отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".

"Бахмут. Сопротивление продолжается. Некоторые позиции уже изменены, но враг все равно в течение девяти месяцев боев так и не смог захватить город полностью", — говорится в сообщении под фото.

Оккупанты армии РФ не могут полностью оккупировать украинский Бахмут. / © 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook
Оккупанты армии РФ не могут полностью оккупировать украинский Бахмут. / Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook
Более девяти месяцев ВСУ героически обороняют Бахмут в Донецкой области. / © 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook
Более девяти месяцев ВСУ героически обороняют Бахмут в Донецкой области. / Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook
Ценой своих жизней украинские воины обороняют Бахмут. / © 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook
Ценой своих жизней украинские воины обороняют Бахмут. / Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook
Бои за Бахмут не прекращаются ни на день. / © 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook
Бои за Бахмут не прекращаются ни на день. / Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

Аналитики Института изучения войны в свежем отчете сообщили, что армия Российской Федерации усиливает давление на трассу Т0504 – Константиновка-Времен Яр-Бахмут в Донецкой области. Так, геолокационные кадры показывают, что российские войска продвинулись в Бахмутский индустриальный колледж – на T0504 на юго-западе города.

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Дата публикации
Просмотры
1050
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