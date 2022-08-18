Сопровождал колонны оккупантов в Киев: жителя Сумщины подозревают в госизмене

Жителя Сумской области подозревают в государственной измене, потому что помогал российским оккупантам с начала войны, 24 февраля.

Следователи установили, что предатель с первых дней полномасштабного вторжения агрессорки России на собственном автомобиле сопровождал колонны техники оккупантов на территории Сумщины. Таким образом, он создал все предпосылки для успешного прохождения захватчиков в Киевскую область.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Местный житель хорошо ориентировался на местности, много знал о возможных дорогах, ведущих в обход основных. Кроме того, он владел информацией также о местонахождении военнослужащих Вооруженных Сил Украины. В Офисе генпрокурора подчеркивают: предатель успел провести более 120-ти единиц вражеской техники.

Впрочем, даже после освобождения Сумщины от оккупантов сторонник путинских войск продолжил сотрудничать с врагом. Мужчина собирал данные о местоположениях, количестве и вооружении военизированных формирований в регионе. С помощью одного из мессенджеров передавал своему куратору координаты военных объектов.

Правоохранители провели обыски по месту жительства подозреваемого. У него изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны. У них есть доказательства сотрудничества с представителями агрессорами России.

Как сообщалось, Служба безопасности установила, что 51-летний житель Запорожья, которого завербовал агент российской ФСБ. Он корректировал ракетные удары по Запорожью. За это ему пообещали руководящую "должность" в случае оккупации города. Установлены девять эпизодов сотрудничества с врагом.

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