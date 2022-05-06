Сопровождал колонны россиян: в Сумской области поймали предателя (фото)

В Сумской области правоохранители сообщили мужчине о подозрении в государственной измене.

Задержанный добровольно сотрудничал с российскими военными и помогал оккупантам перемещаться по территории Украины в обход позиций ВСУ.

Об этом сегодня, 6 мая, сообщили в пресс-службе МВД Украины.

"Подозреваемый добровольно начал сотрудничать с оккупантами. В частности, передавал врагу информацию о безопасных путях передвижения по территории Боромлянской объединенной территориальной громады, места нахождения представителей Вооруженных Сил Украины и других военных формирований. Кроме того, еще и лично сопровождал колонны вражеской военной техники", — говорится в сообщении.

Злоумышленника задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Читайте также: