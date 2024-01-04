Соратница Аксенова готовит детей в Крыму к войне с Украиной: СБУ объявила ей подозрение

Колаборантка Ани Григорян публично призывает крымских школьников готовиться к войне против Украины и поступать в российские военные училища. СБУ объявила подозрение так называемой "заместительнице" главы оккупационного "комитета молодежной политики Крыма".

Об этом сообщили в четверг, 4 января, в пресс-службе СБУ.

На эту должность в оккупационной администрации Ани Григорян назначили при личной протекции гауляйтера Крыма Сергея Аксенова в ноябре 2022 для массового навязывания кремлевской пропаганды среди молодежи.

Призывы Григорян к крымским школьникам поступать в российские военные училища и готовиться к войне звучали, в частности, на школьном собрании в Форосе осенью 2023 года. Также она возглавляет созданный оккупантами “центр военно-патриотического воспитания “Авангард”, где российские инструкторы обучают местных школьников 9-11 классов по тактике ведения боя и проводят с детьми огневую подготовку с применением различных образцов стрелкового вооружения.

"Кроме военного "курса" учеников "обрабатывают" идеологически, чтобы сформировать в них враждебное отношение к нашему государству и подготовить к участию в боевых действиях против Сил обороны Украины. Чтобы принудительно привлечь детей в "Авангард", коллаборант дает прямые указания директорам школ и проводит соответствующую работу с родителями”, — говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Ане Григоряне о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность, добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций в незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе во оккупационной администрации государства-агрессора) .

Поскольку фигурантка находится на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные меры по привлечению ее к ответственности за преступления против нашего государства.

Напомним, глава оккупационной администрации РФ во временно захваченном Донецке Денис Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы. Он будет отбывать наказание в случае задержания.

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