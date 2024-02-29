Соратник ликвидированного Кивы шпионил за комплексами ПВО на Днепропетровщине: как его наказали

Злоумышленник входил в ближайшее окружение предателя Ильи Кивы, которого в конце 2023 года ликвидировали в России, где он скрывался от правосудия.

Соратник ликвидированного Кивы шпионил за комплексами ПВО на Днепропетровщине. Благодаря доказательной базе Службы безопасности, российский агент получил реальный срок заключения.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Злоумышленник входил в ближайшее окружение предателя Ильи Кивы, которого в конце 2023 года ликвидировали в России, где он скрывался от правосудия.

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Также осужденный возглавлял в Днепре общественное объединение, подконтрольное запрещенной партии ОПЗЖ.

Вражеский агент остался в Днепре после начала полномасштабного вторжения России для проведения взрывной деятельности в пользу окупантов.

По данным следствия, злоумышленник пытался выявить и передавал агрессору локации украинского ПВО вблизи областного центра.

Сотрудники СБУ задержали вражеского приспешника во время спецоперации на территории региона осенью 2022 года.

По материалам Службы безопасности, суд назначил ему 15 лет тюрьмы.

Как установило расследование, осужден местный житель, идеологический сторонник рашизма, который в 2014 году познакомился с кивой.

После 24 февраля 2022 мужчина перешел на прямую связь с представителем российской разведки. Для коммуникации использовали анонимные чаты в популярном мессенджере.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Расследование проводили следователи СБУ в Днепропетровской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Напомним, вечером 6 декабря российские пропагандисты сообщили, что украинского бывшего депутата Илью Киву нашли мертвым в Подмосковье. Позже в украинской разведке подтвердили смерть предателя.

Источники ТСН сообщили, что за убийством Кивы стоит Служба безопасности Украины. Речь идет о проведенной спецоперации.

Ранее сообщали громкие подробности, где убили предателя Украины Илью Киву и о его "пророческой" заметке.

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