Соратник Медведчука экс-ведущий Гольдарб получил подозрение: в чем его обвиняют

Максим Гольдарб сбежал из Киева в начале широкомасштабного вторжения РФ в Украину и публично поддержал вооруженную агрессию Кремля.

Служба безопасности собрала доказательную базу противоправной деятельности на коллаборанта Максима Гольдарба – экс-ведущего телеканала Медведчука и лидера запрещенной в Украине политпартии "Союз левых сил". В начале полномасштабного вторжения России он сбежал из Киева и публично поддержал вооруженную агрессию против Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Фигурант публиковал прокремлевские сообщения на собственных Телеграмм- и Ютуб-каналах с общей аудиторией более 140 тысяч пользователей.

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В этих материалах Гольдарб распространял фейковую информацию о деятельности высшего военно-политического руководства Украины и дезинформировал о внутренней обстановке в стране.

Кроме того, он распространял выдуманные им "инсайды" о якобы "планах" нескольких европейских стран "анексировать" территорию на западе Украины.

Также он неоднократно участвовал в телемостах с российскими пропагандистами, которые готовили постановочные сюжеты для телеканалов временно оккупированного Крыма и ток-шоу страны-агрессора.

Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты преступных действий фигуранта.

На основании собранных доказательств Максиму Гольдарбу доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Максим Гольдарб получил подозрение в коллаборационизме и оправдывании войны / Фото: СБУ

Поскольку фигурант скрывается от правосудия, продолжаются комплексные меры по установлению его местонахождения и привлечению к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, в Закарпатье задержали кума Медведчука: депутат руководил бандой рэкетиров.

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