Соратник Медведчука экс-ведущий Гольдарб получил подозрение: в чем его обвиняют

Максим Гольдарб сбежал из Киева в начале широкомасштабного вторжения РФ в Украину и публично поддержал вооруженную агрессию Кремля.
Служба безопасности собрала доказательную базу противоправной деятельности на коллаборанта Максима Гольдарба – экс-ведущего телеканала Медведчука и лидера запрещенной в Украине политпартии "Союз левых сил". В начале полномасштабного вторжения России он сбежал из Киева и публично поддержал вооруженную агрессию против Украины.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Фигурант публиковал прокремлевские сообщения на собственных Телеграмм- и Ютуб-каналах с общей аудиторией более 140 тысяч пользователей.
В этих материалах Гольдарб распространял фейковую информацию о деятельности высшего военно-политического руководства Украины и дезинформировал о внутренней обстановке в стране.
Кроме того, он распространял выдуманные им "инсайды" о якобы "планах" нескольких европейских стран "анексировать" территорию на западе Украины.
Также он неоднократно участвовал в телемостах с российскими пропагандистами, которые готовили постановочные сюжеты для телеканалов временно оккупированного Крыма и ток-шоу страны-агрессора.
Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты преступных действий фигуранта.
На основании собранных доказательств Максиму Гольдарбу доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
- чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Поскольку фигурант скрывается от правосудия, продолжаются комплексные меры по установлению его местонахождения и привлечению к ответственности за преступления против Украины.
Напомним, в Закарпатье задержали кума Медведчука: депутат руководил бандой рэкетиров.
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