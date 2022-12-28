Соратник Путина приехал на захваченную Запорожскую АЭС

Временно оккупированный Энергодар в Запорожскую область прибыл первый заместитель руководителя администрации российского президента-диктатора Сергей Кириенко.

О визах сообщил представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Соратник Путина прибыл в Запорожскую атомную электростанцию. Якобы для того чтобы проверить безопасность объекта и условия работы сотрудников.

"Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко во время рабочего визита в Запорожскую область проверил работу ЗАЭС", — заявил Рогов.

Следует заметить, что российские войска захватили ЗАЭС еще в марте 2022 года, а затем обстреляли саму станцию. На территорию АЭС россияне стащили технику, разместили в машинном зале энергоблока взрывчатку и оружие.

Напомним, в начале декабря гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что российские оккупационные войска в ближайшее время могут покинуть территорию Запорожской атомной электростанции. По его словам, это станет одним из обязательных пунктов соглашения между Киевом и Москвой.

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