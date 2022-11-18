Соратник Януковича и Медведчука, называвший войну в Украине "гражданской": Шуфрич стал членом НОК

Как известно, в список членов НОК Украины вошли 39 человек, среди которых выдающиеся украинские спортсмены Андрей Шевченко, Лилия Подкопаева, Александр Усик, Марина Бех-Романчук. И все бы ничего, но вместе со спортсменами в НОК попал представитель запрещенной в Украине пророссийской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" скандальный нардеп Нестор Шуфрич.

Избрание в НОК Нестора Шуфрича, которого туда включили в качестве представителя Федерации стрельбы из лука, изрядно возмутило украинцев. Соцсети разразились сообщениями, что "такие пророссийские политики должны предстать перед судом за государственную измену, а их избирают в состав НОК".

Более того, из-за состава НОК, от должности вице-президента отказался Андрей Шевечнко. "Я не могу остаться в составе НОК при таком составе", — отметил футболист.

ТСН.ua решил напомнить, кто такой Шуфрич и почему таким лицам не место ни в каких национальных организациях.

Где и когда родился

Нестор Шуфрич родился 29 декабря 1966 года в городе Ужгороде Закарпатской области. В 1992 году окончил Ужгородский университет. Он историк и с 2004 года еще и кандидат экономических наук.

Отец Шуфрича, Иван, был военнослужащим, призер Украины по теннису. После 1991 года почетный консул Словакии в Ужгороде, почетный президент ФК "Говерла". Мать Шуфрича, Мария Петровна, 18 лет работала в областном отделении "Спортлото" и, по некоторым данным, отвечала за перевозку товаров в транспортной конторе. Ей принадлежала нефтяная буровая скважина на территории Полтавской области. Умерла в 2010 году от гриппа.

Нестор Шуфрич был женат дважды. Первая жена – Ирина, была дочерью одного из секретарей Закарпатского обкома партии. Родила ему сына Александра (1988 г. р.). Вторая жена – модель Наталья Ворона, родила сына Нестора (1994 г. р.).

Политическая карьера

Путь в политике Шуфрич начал в 1996 году, став членом СДПУ(о), в составе которой впервые был избран в Верховную Раду Украины, где в составе разных уже потом политических сил продвигал пророссийские взгляды.

Так, Нестор Шуфрич, кроме того, что входил в группу влияния государственного предателя Виктора Медведчука и отрицал российскую агрессию на Донбассе, называв войну в Украине "гражданской", не один год работал с президентом-беглецом Виктором Януковичем. При правлении которого Шуфрич работал министром по вопросам чрезвычайных ситуаций, был заместителем председателя СНБО Украины.

В 2004 году он был даже уполномоченным представителем Виктора Януковича в Верховной Раде. В 2007-2014 годах являлся членом "Партии регионов", члены которой виновны в силовом разгоне Евромайдана, и которая после Революции Достоинства реинкарнировалась и переименовалась в "Оппозиционный блок".

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Более того 16 января 2014 года Шуфрич голосовал за диктаторские законы, которые были приняты с грубым нарушением, поскольку принимались поднятием рук, без использования системы "Рада" и без обсуждения, а их тексты стали доступны только после того, как депутаты за них проголосовали. Это были законы, которые имели много новых ограничений, а также усиливали ответственность за некоторые уже предусмотренные законодательством нарушения, многие из которых касались участия в акциях протеста.

В 2017 году Шуфрич присоединился к партии "За жизнь!" скандального пророссийского политика Вадима Рабиновича, которая затем и стала "ОПЗЖ", сейчас запрещена в Украине.

15 сентября 2022 года Кассационный административный Суд Украины, по инициативе СБУ, в составе Верховного Суда Украины отклонил апелляционную жалобу пророссийской политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" и таким образом окончательно запретил ее деятельность в Украине.

Антиукраинская позиция и заявления

Нестор Шуфрич уже своей принадлежностью к пророссийским партиям демонстрировал, что никогда не был патриотом Украины. Напротив, его заявления можно без сомнения считать антиукраинскими. Так, он не поддерживал Евромайдан и дискредитировал Революцию Достоинства. Дальше больше – в сентябре 2018 года заявил, что "в Украине идет гражданская война и никакой военной агрессии против Украины со стороны РФ нет".

"Это война между украинцами, это конфликт между украинцами. Мы все время слышим о присутствии российских военных. Но там постоянно мониторинговая группа ОБСЕ работает, специальный комиссар ООН, и никто из них не зафиксировал официально присутствие российских войск на Донбассе. Мы 4 года воюем: где пленные российские солдаты? Где погибшие российские солдаты? Регулярных российских войск на Донбассе нет", – сказал он в эфире программы "Украинский формат" запрещенного ныне в Украине пропагандистского телеканала NewsOne 5 сентября 2018 года.

В феврале 2021 года в эфире "Право на власть" отказался называть Россию страной агрессоркой и заявил, что РФ является торговым партнером партнером Украины.

Скандалы, в которые попадал

Кроме своей явной пророссийской позиции Шуфрич прославился еще и скандалами и драками. В стенах украинского парламента он дрался с Сергеем Левочкиным и Юрием Луценко. В декабре 2021 года Шуфрич за кулисами ток-шоу "Право на власть" на "1+1" с кулаками набросился на министра здравоохранения Виктора Ляшко. 18 февраля 2022 года в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" Нестор Шуфрич получил удар по лицу от журналиста Юрия Бутусова. Драка после этого продолжилась за пределами студии.

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30 декабря 2019 года большое количество СМИ сообщили со ссылкой на сайт компании Thormählen & Cochran Safaris, клиентом которой был Шуфрич ориентировочно в 2015 году, что Шуфрич убивал животных в Африке, среди которых восточный черный носорог, бура гиена, антилопа орикс, антипола гну и другие. Некоторые из животных относятся к вымирающим видам.

Позже Шуфрич признал, что охотился за дикими животными в Африке, и заявил, что это было законно. "Охота, о которой было написано в СМИ, велась с разрешения уполномоченных на это национальным правительством органов, предметом отстрела был самец не репродуктивного возраста, агрессивного характера, подлежащего отстрелу", — прокомментировал он.

Шуфрич тогда отметил, что предметом его охотничьего интереса были "исключительно самцы зрелого возраста, потерявшие способность давать потомство и представляющие опасность как для молодых самцов, так и для местных жителей в округе".

В марте 2022 года, в разгар полномасштабной войны РФ против Украины, бойцы территориальной обороны Киева задержали Шуфрича за то, что он фотографировал блок-пост. По его объяснениям, он просто делал селфи, чтобы показать, что он находится в Киеве.

И вот человек с такой биографией на девятый месяц полномасштабной войны РФ против Украины оказывается в составе НОК.