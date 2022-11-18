Соратник Януковича и Медведчука, называвший войну в Украине "гражданской": Шуфрич стал членом НОК

Национальный олимпийский комитет избрал новых членов на период 2022-2026 годов и нового главу, которым стал действующий министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.
Как известно, в список членов НОК Украины вошли 39 человек, среди которых выдающиеся украинские спортсмены Андрей Шевченко, Лилия Подкопаева, Александр Усик, Марина Бех-Романчук. И все бы ничего, но вместе со спортсменами в НОК попал представитель запрещенной в Украине пророссийской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" скандальный нардеп Нестор Шуфрич.
Избрание в НОК Нестора Шуфрича, которого туда включили в качестве представителя Федерации стрельбы из лука, изрядно возмутило украинцев. Соцсети разразились сообщениями, что "такие пророссийские политики должны предстать перед судом за государственную измену, а их избирают в состав НОК".
Более того, из-за состава НОК, от должности вице-президента отказался Андрей Шевечнко. "Я не могу остаться в составе НОК при таком составе", — отметил футболист.
ТСН.ua решил напомнить, кто такой Шуфрич и почему таким лицам не место ни в каких национальных организациях.
Где и когда родился
Нестор Шуфрич родился 29 декабря 1966 года в городе Ужгороде Закарпатской области. В 1992 году окончил Ужгородский университет. Он историк и с 2004 года еще и кандидат экономических наук.
Отец Шуфрича, Иван, был военнослужащим, призер Украины по теннису. После 1991 года почетный консул Словакии в Ужгороде, почетный президент ФК "Говерла". Мать Шуфрича, Мария Петровна, 18 лет работала в областном отделении "Спортлото" и, по некоторым данным, отвечала за перевозку товаров в транспортной конторе. Ей принадлежала нефтяная буровая скважина на территории Полтавской области. Умерла в 2010 году от гриппа.
Нестор Шуфрич был женат дважды. Первая жена – Ирина, была дочерью одного из секретарей Закарпатского обкома партии. Родила ему сына Александра (1988 г. р.). Вторая жена – модель Наталья Ворона, родила сына Нестора (1994 г. р.).
Политическая карьера
Путь в политике Шуфрич начал в 1996 году, став членом СДПУ(о), в составе которой впервые был избран в Верховную Раду Украины, где в составе разных уже потом политических сил продвигал пророссийские взгляды.
Так, Нестор Шуфрич, кроме того, что входил в группу влияния государственного предателя Виктора Медведчука и отрицал российскую агрессию на Донбассе, называв войну в Украине "гражданской", не один год работал с президентом-беглецом Виктором Януковичем. При правлении которого Шуфрич работал министром по вопросам чрезвычайных ситуаций, был заместителем председателя СНБО Украины.
В 2004 году он был даже уполномоченным представителем Виктора Януковича в Верховной Раде. В 2007-2014 годах являлся членом "Партии регионов", члены которой виновны в силовом разгоне Евромайдана, и которая после Революции Достоинства реинкарнировалась и переименовалась в "Оппозиционный блок".
Более того 16 января 2014 года Шуфрич голосовал за диктаторские законы, которые были приняты с грубым нарушением, поскольку принимались поднятием рук, без использования системы "Рада" и без обсуждения, а их тексты стали доступны только после того, как депутаты за них проголосовали. Это были законы, которые имели много новых ограничений, а также усиливали ответственность за некоторые уже предусмотренные законодательством нарушения, многие из которых касались участия в акциях протеста.
В 2017 году Шуфрич присоединился к партии "За жизнь!" скандального пророссийского политика Вадима Рабиновича, которая затем и стала "ОПЗЖ", сейчас запрещена в Украине.
15 сентября 2022 года Кассационный административный Суд Украины, по инициативе СБУ, в составе Верховного Суда Украины отклонил апелляционную жалобу пророссийской политической партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" и таким образом окончательно запретил ее деятельность в Украине.
Антиукраинская позиция и заявления
Нестор Шуфрич уже своей принадлежностью к пророссийским партиям демонстрировал, что никогда не был патриотом Украины. Напротив, его заявления можно без сомнения считать антиукраинскими. Так, он не поддерживал Евромайдан и дискредитировал Революцию Достоинства. Дальше больше – в сентябре 2018 года заявил, что "в Украине идет гражданская война и никакой военной агрессии против Украины со стороны РФ нет".
"Это война между украинцами, это конфликт между украинцами. Мы все время слышим о присутствии российских военных. Но там постоянно мониторинговая группа ОБСЕ работает, специальный комиссар ООН, и никто из них не зафиксировал официально присутствие российских войск на Донбассе. Мы 4 года воюем: где пленные российские солдаты? Где погибшие российские солдаты? Регулярных российских войск на Донбассе нет", – сказал он в эфире программы "Украинский формат" запрещенного ныне в Украине пропагандистского телеканала NewsOne 5 сентября 2018 года.
В феврале 2021 года в эфире "Право на власть" отказался называть Россию страной агрессоркой и заявил, что РФ является торговым партнером партнером Украины.
Скандалы, в которые попадал
Кроме своей явной пророссийской позиции Шуфрич прославился еще и скандалами и драками. В стенах украинского парламента он дрался с Сергеем Левочкиным и Юрием Луценко. В декабре 2021 года Шуфрич за кулисами ток-шоу "Право на власть" на "1+1" с кулаками набросился на министра здравоохранения Виктора Ляшко. 18 февраля 2022 года в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" Нестор Шуфрич получил удар по лицу от журналиста Юрия Бутусова. Драка после этого продолжилась за пределами студии.
30 декабря 2019 года большое количество СМИ сообщили со ссылкой на сайт компании Thormählen & Cochran Safaris, клиентом которой был Шуфрич ориентировочно в 2015 году, что Шуфрич убивал животных в Африке, среди которых восточный черный носорог, бура гиена, антилопа орикс, антипола гну и другие. Некоторые из животных относятся к вымирающим видам.
Позже Шуфрич признал, что охотился за дикими животными в Африке, и заявил, что это было законно. "Охота, о которой было написано в СМИ, велась с разрешения уполномоченных на это национальным правительством органов, предметом отстрела был самец не репродуктивного возраста, агрессивного характера, подлежащего отстрелу", — прокомментировал он.
Шуфрич тогда отметил, что предметом его охотничьего интереса были "исключительно самцы зрелого возраста, потерявшие способность давать потомство и представляющие опасность как для молодых самцов, так и для местных жителей в округе".
В марте 2022 года, в разгар полномасштабной войны РФ против Украины, бойцы территориальной обороны Киева задержали Шуфрича за то, что он фотографировал блок-пост. По его объяснениям, он просто делал селфи, чтобы показать, что он находится в Киеве.
И вот человек с такой биографией на девятый месяц полномасштабной войны РФ против Украины оказывается в составе НОК.