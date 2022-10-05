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Соратника Медведчука нардепа Кузьмина подозревают в государственной измене: его разыскивают

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Соратника Медведчука нардепа Кузьмина подозревают в государственной измене: его разыскивают

Фото: УНИАН

Народному депутату от ОПЗЖ Ренату Кузьмину сообщили о подозрении в государственной измене.

Правоохранители устанавливают местонахождение соратника Медведчука и провели уже более 10 обысков в местах, где мог проживать предатель.

Об этом сообщили в ГБР.

Кузьмина подозревают в распространении пропаганды, вредившей Украине.

"Начиная с марта 2021 года и даже после полномасштабного вторжения России в Украину Ренат Кузьмин озвучивал в своих выступлениях, сообщениях в социальных сетях и на собственном сайте информацию, которая имела пропагандистский характер. Их целью было формирование в обществе антиукраинского настроения и информационного влияния для ущерба суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и безопасности государства", — говорится в сообщении.

Нардепу инкриминируется ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена). Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Местонахождение Кузьмина устанавливают. Правоохранители уже провели более десяти обысков, чтобы задержать соратника Медведчука.

Ренат Кузьмин - депутат IX созыва Был заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (от 4 октября 2013 до 2014), первым заместителем Генерального прокурора Украины (2010-2013).

В мае 2014 против Кузьмина были начаты уголовные производства по фактам незаконного преследования экс-министра внутренних дел Украины Юрия Луценко. Также Кузьмина подозревали в отмывании денег и других особо тяжких преступлениях. Но 5 сентября 2019 года Ренат был снят с розыска Интерпола.

В 2019 году получил мандат народного депутата IX созыва. Учитывая, что Кузьмин был в розыске, ЦИК сначала запретил ему участвовать в выборах, но впоследствии допустила. Он получил мандат от пророссийской партии ОПЗЖ. Кузьмин неоднократно делал антиукраинские заявления на каналах кума Путина Виктора Медведчука.

Напомним, в Украине обнаружили десятки педагогов-коллаборантов.

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Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1229
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