Соревнуются за ресурсы, а не координируют усилия: США не могут определить, кто из генералов управляет "спецоперацией" в Украине

Соревнуются за ресурсы, а не координируют усилия: США не могут определить, кто из генералов управляет "спецоперацией" в Украине

Американские специалисты смущены тем, как руководит военное руководство России военными действиями в Украине.

США не смогли определить, назначила ли Россия военачальника, ответственного за руководство войной РФ в Украине, из-за того, что российский штурм дезорганизован.

Об этом говорится в материале CNN.

По словам двух представителей Минобороны США, без высшего командующего на театре военных действий на территории Украины или рядом с ней, подразделения из разных военных округов России, действующие в разных частях Украины, похоже, соревнуются за ресурсы, а не координируют свои усилия.

Подразделения, участвовавшие в различных российских наступлениях на территории Украины, не смогли соединиться, говорят эти источники, и фактически, похоже, действуют независимо без оперативного плана.

У российских сил тоже, похоже, серьезные проблемы со связью. Солдаты и командиры иногда использовали коммерческие сотовые телефоны и другие незащищенные каналы связи, чтобы общаться друг с другом, что облегчает перехват их сообщений и помогает Украине определять цели для собственных контрудеров.

Все это привело к тому, что, по словам этих источников, действия военных РФ разрознены, а порой хаотичны, что удивляет американских и западных официальных лиц.

"Одним из принципов войны является "единоначалие", — сказал военный аналитик CNN генерал-лейтенант в отставке Марк Хертлинг, бывший командующий армией США в Европе.

Эксперт считает, что Россия могла незаметно назначить высшего командующего для наблюдения за вторжением, но даже США не смогли идентифицировать этого человека — состояние боевых действий показывает, что он некомпетентен.

Российское вторжение также было отмечено чрезмерным количеством жертв среди высокопоставленных российских офицеров.

Украинцы говорят, что за первые три недели войны они убили пятерых российских генералов, но CNN не подтвердила это независимо. Тем не менее, любой военный генерал, убитый в бою, является редким событием, сказал генерал армии США в отставке Дэвид Петреус Джейку Тапперу.

Полковник Сергей Сухарев, командир элитного российского воздушно-десантного подразделения, также погиб в бою на Украине, сообщила в четверг российская региональная государственная телекомпания ГТРК "Кострома".

"Суть в том, что их командование и контроль вышли из строя", — сказал Петреус.

"У россиян были большие трудности с командованием и управлением во время этой операции во всех эшелонах. Отчасти это может быть связано с действиями самих украинцев", – вторит источник в США, знакомый с ситуацией на местах.

По словам источников, на местах российские войска при полевых условиях часто были отрезаны от своих старших командиров.

"Ребята в полевых условиях выходят, и у них есть цель, но у них нет возможности ответить по радио", — сказал другой источник, знакомый с разведкой, добавив, что западные официальные лица считают, что это одна из причин. "Было подмечено, что некоторые российские военнослужащие бросали свои танки и бронетранспортеры в полевых условиях и просто уходили".

Напомним, что в районе населенного пункта Гавронщина Макаровского района Киевской области группа российских захватчиков завладела автомобилями местных жителей, переоделась в награбленную гражданскую одежду и уехала в сторону границы с республикой Беларусь.