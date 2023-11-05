"Сорит отцовскими деньгами": развлечения дочери директора "Николаевводоканала" в Одессе возмутили Сеть (видео)

В соцсетях обнародовали видео, где дочь главы "Николаевводоканала" Бориса Дуденко 21-летняя Екатерина громко празднует свой день рождения: ездит по центру Одессы на автомобиле Mercedes-Benz G 550 и разбрасывает купюры, похожие на долларовые.

Видео, снятое во время полномасштабного вторжения, летом 2023 года, на днях обнародовали в Х. Оно сразу вызвало возмутительную реакцию пользователей.

Отметим, что общественность возмутила такое поведение дочери директора водоканала на фоне продолжающегося с 12 апреля 2022 года в Николаеве кризиса с питьевой водой. Там с 6 мая 2022 года начали заполнение водопроводной системы технической водой из лимана.

Реакция пользователей

Видео вызвало неоднозначную реакцию. В частности, пользователи обвиняют дочь главы "Николаевводоканала" в нецелесообразности подобного поведения во время того, как на фоне масштабных проблем с водой в ее родном Николаеве в коммунальный водоканал поступают не только бюджетные средства, но и зарубежная помощь.

В соцсетях обнародовали видео, где дочь главы "Николаевводоканала" громко празднует свой день рождения Фото: скорн

"В Николаеве до сих пор нет питьевой воды. Вода в кранах – только техническая. (...) И перспектив никаких..."

"Пока мы не начнем окружать пренебрежением этих непойманных воришек и их детишек, они и дальше будут считать себя элитой..."

"Пока ты ищешь работу за 15... Мотивирует..."

Между тем сам Борис Дуденко заверил, что на видео – фейковые деньги, потому что "так сказала его дочь". Также он заявил, что доходы Екатерины не позволили бы ей разбрасывать настоящие купюры, сообщает "Корабелов.инфо" в журналистском расследовании.

Относительно дорогостоящего автомобиля, на котором ездит 21-летняя Екатерина, Дуденко объяснил: "Это автомобиль руководителя компании, в котором она работает. Она с ним возразила по поводу выполнения плана или каких-либо доходов. И он выиграл этот спор, поэтому сейчас катается на этой машине. ".

Также известно, что девушка с 2018 года путешествует по миру. Судя по ее фото, она побывала в Италии, Монако, Мальте, Франции, Германии, Турции, Румынии.

Напомним, 6 июня Кабмин выделил 120 млн. гривен Госагентству водных ресурсов для устойчивого обеспечения жителей Николаева питьевой водой.

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