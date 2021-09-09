Сорвал электронный браслет и исчез: в Днепре подозреваемый сбежал прямо из зала суда

Сейчас его разыскивают правоохранители.
В Днепре мужчина после участия в судебном заседании сорвал с себя электронный браслет и убежал.
Об этом сообщает местное издание "Днепр оперативный".
Как стало известно, инцидент произошел в Самарском районном суде на улице Электрическая. После заседания, гражданин выбежал из здания суда, сорвал с себя браслет и исчез в неизвестном направлении. Устройство правоохранители впоследствии нашли у Левобережной окружной прокуратуры.
В чем именно обвиняется гражданин, неизвестно. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
Напомним, что в Кировоградской области правоохранители разоблачили черного археолога. Мужчина продавал представителям криминального мира оружие времен Второй мировой войны.