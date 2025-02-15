Сорвал флаг Украины с могилы военного: в Одесской области задержали мужчину

В Белгороде-Днестровском Одесской области задержан мужчина, совершивший поругание над могилой военнослужащего, сорвав государственный флаг Украины с флагштока.

Об этом сообщила полиция Одесской области.

"Выехав на место, полицейские оперативно установили, что к происшествию причастен ранее судимый за совершение грабежа 41-летний мужчина, который живет неподалеку от кладбища. Правоохранители выяснили, что каких-либо неприязненных отношений как с умершим при его жизни, так и с его семьей у злоумышленника не было. Поступил он так ради развлечения, находясь в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в сообщении.

За содеянное ему грозит лишение свободы до семи лет. Суд избрал ему меру пресечения - круглосуточный домашний арест. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Одессе жестоко избили 72-летнюю мать погибшего военного.

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