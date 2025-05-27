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Сорвал флаги с мемориала Героям во Львове: что грозит мужчине
Правоохранители установили личность мужчины, который сорвал флаги с мемориала во Львове.
Во Львове полиция привлекла к ответственности 62-летнего жителя, который сорвал флаги с мемориала на аллее Героев в сквере на улице Винниченко.
Об этом сообщила полиция Львовской области.
Нарушитель сорвал флаги с мемориала на Аллее Героев. Инцидент обнаружили правоохранители во время мониторинга соцсетей 26 мая. Личность оперативно установили — это 62-летний львовянин.
Против мужчины составили админпротокол по ст. 173 КУоАП («Мелкое хулиганство»). Нарушителю грозит штраф, общественные или исправительные работы, или арест до 15 суток.
«Флаги вернули на место», — отметили в полиции.
Напомним, на Львовщине 8 мужчин жестоко избили ветерана-работника ТЦК.