ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
454
Время на прочтение
1 мин

Сорвал флаги с мемориала Героям во Львове: что грозит мужчине

Правоохранители установили личность мужчины, который сорвал флаги с мемориала во Львове.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Подозреваемый мужчина

Подозреваемый мужчина / © Полиция Львовской области

Во Львове полиция привлекла к ответственности 62-летнего жителя, который сорвал флаги с мемориала на аллее Героев в сквере на улице Винниченко.

Об этом сообщила полиция Львовской области.

Нарушитель сорвал флаги с мемориала на Аллее Героев. Инцидент обнаружили правоохранители во время мониторинга соцсетей 26 мая. Личность оперативно установили — это 62-летний львовянин.

Против мужчины составили админпротокол по ст. 173 КУоАП («Мелкое хулиганство»). Нарушителю грозит штраф, общественные или исправительные работы, или арест до 15 суток.

«Флаги вернули на место», — отметили в полиции.

Напомним, на Львовщине 8 мужчин жестоко избили ветерана-работника ТЦК.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie