Сорвал флаги с мемориала Героям во Львове: что грозит мужчине

Подозреваемый мужчина / © Полиция Львовской области

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Во Львове полиция привлекла к ответственности 62-летнего жителя, который сорвал флаги с мемориала на аллее Героев в сквере на улице Винниченко.

Об этом сообщила полиция Львовской области.

Нарушитель сорвал флаги с мемориала на Аллее Героев. Инцидент обнаружили правоохранители во время мониторинга соцсетей 26 мая. Личность оперативно установили — это 62-летний львовянин.

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Против мужчины составили админпротокол по ст. 173 КУоАП («Мелкое хулиганство»). Нарушителю грозит штраф, общественные или исправительные работы, или арест до 15 суток.

«Флаги вернули на место», — отметили в полиции.

Напомним, на Львовщине 8 мужчин жестоко избили ветерана-работника ТЦК.