"Сорвал у нее серьги. И мы вышли из дома": в Херсонской области бабушка стала жертвой разбойного нападения

"Сорвал у нее серьги. И мы вышли из дома": в Херсонской области бабушка стала жертвой разбойного нападения

Пожилую женщину доставили в больницу.

В селе Михайловка Скадовского района произошло разбойное нападение. Жертвой стала 73-летняя женщина. Ночью в ее дом ворвались неизвестные, избили хозяйку и сорвали с нее золотые серьги. Пострадавшую госпитализировали в больницу, сейчас состояние ее здоровья удовлетворительное.

Об этом пишет "Суспільне".

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"Начал меня колотить, потому что давай золото, давай деньги. Серьги из ушей вырвали. Были у меня такие серьги. Забрали", — вспоминает инцидент пострадавшая.

Через несколько часов оперативники управления уголовного розыска и Скадовского районного отдела полиции задержали подозреваемых в нападении.

"Разбил окно и залез. Женщина убежала в дом, в другую комнату. Он за ней. Женщина закричала, он залез", — сказал один из подозреваемых.

"Начал ее бить ногами, кулаками. Спрашивал, где цепочка, где деньги. Сорвал у нее серьги. И мы вышли из дома", — добавил второй подозреваемый.

Выяснилось, что оба задержанных находятся в розыске за кражу и хулиганство в другой стране.

"По адресам проживания были проведены неотложные обыски. Во время обысков были изъяты вещественные доказательства: золотые украшения, а также обувь, следы которой четко совпадали со следами с поличным. Данные лица являются гражданами другого государства Молдовы, которые находились на Херсонщине, на сезонных работах и временно проживали с местными жительницами", — сказал временный исполняющий обязанности начальника Главного управления Национальной полиции в области Руслан Осипенко.

Напомним, в Днепропетровской области двое молодых людей ворвались в дом и жестоко убили 40-летнюю женщину. Ее тело у дома нашел 38-летний сожитель.

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