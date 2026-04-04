Сорвался с высоты 5-го этажа: потрясающее спасение мальчика, упавшего в карьер в Ровенской області

К спасательной операции присоединились более трехсот человек / © www.facebook.com/Національна поліція України

История впечатляющего спасения ребенка всколыхнула Ровенскую область. Почти сутки более трехсот человек, полиция, нацгвардейцы, водолазы и местные жители искали пропавшего 10-летнего Владислава Головача из села Пугач.

Все, что известно о драматической поисковой операции и состоянии спасенного ребенка

Исчезновение и беспрецедентные поиски

Как отметили на официальной странице Полиции Ровенской области в Facebook, тревогу забила тетя мальчика вечером 2 апреля. Около 18:00 ребенок уехал кататься на велосипеде и не вернулся. Свой мобильный телефон мальчик оставил дома, что значительно усложнило работу правоохранителям.

Уже утром 3 апреля развернулась масштабная операция. На своем сайте спасатели ГСЧС Ровенской области отчитались, что к поискам привлекли около 350 специалистов разных ведомств и более 200 местных жителей.

Территорию прочесывали кинологи с собаками, а с воздуха леса обследовали 10 беспилотников. Видео с места поисковых работ ГСЧС опубликовала на своем официальном YouTube-канале.

Где нашли ребенка

Чудо произошло 3 апреля около 17.46. Местное издание Сарны News.City узнало от родных мальчика, что Влад оставил велосипед на тропе, подошел слишком близко к краю карьера, чтобы посмотреть вниз, не удержался и упал. Мальчик сорвался с высоты пятого этажа и пролежал на каменном выступе почти сутки.

Первым к травмированному ребенку спустился младший сержант Нацгвардии Александр Головко. В эксклюзивном комментарии журналистам «Суспільне Рівне» военный рассказал, что сразу спросил Влада, может ли тот встать. Ребёнок ответил лишь, что хочет «полежать и отдохнуть». Головко подчеркнул, что мальчика пришлось транспортировать строго горизонтально, поскольку из-за боли от травм он начинал кричать.

Живая цепь и состояние мальчика

Эвакуация Владислава длилась полтора часа. Из-за слишком крутых склонов спасатели не смогли задействовать спецтехнику. Поэтому люди образовали живую цепь и максимально осторожно, на носилках, подняли ребенка с карьера вверх.

В настоящее время Влад находится в реанимационном отделении Сарненской центральной районной больницы. У него диагностировали тяжелую политравму: переломы таза, руки, плеча, локтевой кости и ключицы, а также серьезное переохлаждение. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое, однако уверяют, что угрозы для жизни уже нет.

