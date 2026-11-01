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- Украина
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На Прикарпатье осквернили могилы павших Героев: полиция задержала подозреваемого
Около 15 могил павших защитников испытали поругание в Прикарпатье. Правоохранители разыскали и задержали мужчину, подозреваемого в совершении этого преступления.
В Прикарпатье правоохранители задержали 38-летнего жителя Ивано-Франковска . Его подозревают в поругании над могилами украинских защитников на Аллее Славы в селе Чукаловка.
Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области.
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О повреждении захоронений павших украинских воинов правоохранители узнали утром 31 октября.
«Около 8:30 в полицию поступило сообщение о поругании над могилами павших воинов на Аллее Славы», — говорится в сообщении правоохранителей.
По предварительным данным, повреждения получили около 15 могил. С мест захоронений сняли флаги, разбрасывали цветы и свечи, а также опрокинули скамейки.
После этого следователи и оперативники Ивано-Франковского районного управления полиции стали искать причастного к преступлению.
Надругательство над могилами Героев: как полиция разыскала подозреваемого
По информации правоохранителей, чтобы установить личность причастного к поруганию могил, полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения. На видео они заметили мужчину, установили его приметы и составили ориентировку.
Во время дальнейших поисков он был обнаружен на одной из улиц села Чукаловка. Им оказался 38-летний житель Ивано-Франковска.
«Оперативщики районного управления полиции провели комплекс розыскных мероприятий, установили местонахождение фигуранта и задержали его», — сообщили в полиции.
Мужчину доставили в районное управление полиции и задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
«Сейчас мужчина не объясняет мотивы своих действий», — отметили правоохранители.
Следователи расследуют уголовное производство, открытое по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о поругании над могилой, другим местом захоронения или телом умершего.
По информации полиции, по этой статье мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, ранее мы писали, что в Ивано-Франковске 47-летняя местная жительница сожгла флаг Украины . Инцидент произошел в центре города 27 октября, а момент надругательства над государственным символом очевидцы зафиксировали на видео. Полиция задержала женщину и открыла уголовное производство.