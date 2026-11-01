На Прикарпатье осквернили могилы павших Героев: полиция задержала подозреваемого

Мужчину подозревают в поругании над могилами павших Героев

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В Прикарпатье правоохранители задержали 38-летнего жителя Ивано-Франковска . Его подозревают в поругании над могилами украинских защитников на Аллее Славы в селе Чукаловка.

Об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области.

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О повреждении захоронений павших украинских воинов правоохранители узнали утром 31 октября.

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«Около 8:30 в полицию поступило сообщение о поругании над могилами павших воинов на Аллее Славы», — говорится в сообщении правоохранителей.

По предварительным данным, повреждения получили около 15 могил. С мест захоронений сняли флаги, разбрасывали цветы и свечи, а также опрокинули скамейки.

После этого следователи и оперативники Ивано-Франковского районного управления полиции стали искать причастного к преступлению.

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По информации правоохранителей, чтобы установить личность причастного к поруганию могил, полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения. На видео они заметили мужчину, установили его приметы и составили ориентировку.

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Во время дальнейших поисков он был обнаружен на одной из улиц села Чукаловка. Им оказался 38-летний житель Ивано-Франковска.

«Оперативщики районного управления полиции провели комплекс розыскных мероприятий, установили местонахождение фигуранта и задержали его», — сообщили в полиции.

Мужчину доставили в районное управление полиции и задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

«Сейчас мужчина не объясняет мотивы своих действий», — отметили правоохранители.

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Следователи расследуют уголовное производство, открытое по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о поругании над могилой, другим местом захоронения или телом умершего.

По информации полиции, по этой статье мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее мы писали, что в Ивано-Франковске 47-летняя местная жительница сожгла флаг Украины . Инцидент произошел в центре города 27 октября, а момент надругательства над государственным символом очевидцы зафиксировали на видео. Полиция задержала женщину и открыла уголовное производство.

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