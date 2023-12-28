Сорваное контрнаступление и "катастрофа" с помощью: почему украинцы теряют надежду на победу — The Guardian

Корреспондент The Guardian в Центральной и Восточной Европе Шон Уокер рассказал, что настроения в Киеве относительно войны в последнее время значительно ухудшились.

К такому выводу он пришел во время своего последнего визита в Киев, пишет издание.

"Это началось в сентябре, и с тех пор настроения стали еще пессимистичнее. Можно услышать, как люди говорят, что они не верят в победу в войне так, как верили ранее. Некоторые делают вывод, что нужно бороться еще упорнее, а некоторые тихонько спрашивают, не пора ли подумать о возможности ее завершения", — рассказал Шон Уокер.

Утверждается, что основная причина такого пессимизма – ощущение того, что контрнаступление ВСУ было сорвано. Хотя большинство аналитиков говорят, что украинские силы поразительно адаптировались к новому вооружению, официальные лица США считают, что украинские войска были слишком сильно рассредоточены.

The Guardian со ссылкой на аналитиков пишет, что линия фронта сейчас укрепилась настолько, что трудно представить значительный прорыв с обеих сторон.

"Нет никаких признаков того, что любая из сторон в ближайшее время достигнет значительного прогресса. Россия построила невероятно плотные оборонительные укрепления, практически исключающие продвижение Украины. Но укрепления останавливают и самих россиян, потому что им придется пройти через огромные минные поля, которые они заложили. Люди воюют и погибают каждый день, но эти ужасные битвы происходят за маленькие города, не имеющие стратегического значения", — пишет корреспондент.

В то же время Россия усиливает использование дронов, что тоже тормозит продвижение украинских войск. Кроме того, в статье указывается и то, что Путин готов отправить насмерть почти неограниченное количество призывников, не заплатив никакой политической цены, а Украине становится все труднее восполнять потери и заменять уставших военных на передовой.

Корреспондент The Guardian также обратил внимание на нерешенный вопрос с военной помощью США. По его словам, если финансирование не поступит в той или иной форме, "это будет крахом для Украины", ведь "украинцы уже сталкиваются с нехваткой всего, что им нужно".

"Несмотря на такие значительные неудачи среди многих людей, все еще существует чрезвычайное ощущение того, что, даже если они истощены, это их борьба, и они должны продолжать бороться. Но без уверенности в том, что поддержка США будет оказана, одной решимости недостаточно", — пишет издание.

При этом издание отмечает, что даже те, кто сейчас задумывается о поиске мира, не верят, что Путин остановится.

"Большинство людей понимают, что любое мирное соглашение, которое подпишет Путин, не будет иметь большого значения без серьезных гарантий безопасности со стороны Запада. Это, прежде всего, и является источником мрачного настроения: чувство, когда непонятно, как двигаться дальше, и в то же время непонятно, как остановиться", — подытожил Уокер.

Напомним, ТСН.ua определил три сценария, по которым может развиваться война России против Украины в 2024 году и дальше. И как бы мы ни ссорились внутри страны, наша победа полностью в руках Запада и его ставки на полный проигрыш России.

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