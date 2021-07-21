Сорваны крыши, повалены деревья и водонапорная башня: непогода в Луганской области наделала беды (фото)

Без электричества остались несколько населенных пунктов.
В среду, 21 июля, в Луганской области прошла буря с сильным шквальным и порывистым ветром. Из-за этого там сорвало крыши и сбросило водонапорную башню на территории больницы.
Об этом сообщили в ГСЧС в Луганской области.
Известно, что на территории больницы в Сватово упала водонапорная башня. Также из здания этой больницы непогода частично сорвала крышу. В с. Ямы Сватовского района из школы также сорвало крышу.
Без крыши остались и два многоэтажных дома в Сватово. Также в городе повалены деревья.
Без электричества остались и населенные пункты в Северодонецком (вблизи г. Кременная) и в Сватовском районах.
Последствия непогоды ликвидируют спасатели.
Напомним, в Киевской области из-за бури погибли два человека.