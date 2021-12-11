"SOS" с телефона: для безопасности туристов в горах разработали специальное приложение

"SOS" с телефона: для безопасности туристов в горах разработали специальное приложение

Применение называется "Спасение в горах".

В Украине презентовали систему GРS-мониторинга, цель которой – улучшить безопасность туристов в горах.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Применение называется "Спасение в горах". Благодаря ним туристы смогут отправлять сигнал "SOS" со своими географическими координатами. Приложение можно установить на устройстве Android. Впоследствии будет доступным для пользователей iOS.

"Функционал приложения позволяет верифицированным пользователям при попадании в сложные ситуации в горной местности одним нажатием отправлять в горную поисково-спасательную службу сообщения о ЧС с точными координатами места происшествия", — говорится в сообщении пресс-службы.

"Спасение в горах" имеет следующие функции:

мониторит передвижение туристов и туристических групп, путешествующих по горной местности;

отслеживает местонахождение поисково-спасательных групп в реальном времени;

отображает маршрут передвижения поисково-спасательных групп;

автоматически принимает и обрабатывает сообщения о чрезвычайных событиях.

Как сообщалось, в Украине синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий. В высокогорье Ивано-Франковской области возможно схождение снежных лавин. Сход снежных лавин возможно в горах Ивано-Франковской области, а также во Львовской и Закарпатской областях.

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