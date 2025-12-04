Сосед платит меньше: тепловики объяснили несправедливость в квитанциях

Стоимость отопления зависит от теплопотребления каждого дома / © pixabay.com

Разные суммы в платежках за отопление могут быть вызваны различными факторами, например сезонными изменениями температуры, начислением за общедомовые нужды или наличием абонементской платы.

Это касается не только домов, но квартир одинаковой площади в пределах одного подъезда.

Работники КП «Киевтеплоэнерго» объяснили, почему двое соседей с одинаковой площадью дома могут получить совершенно разные счета за отопление.

«Начисление зависит не только от тарифа, но и многих других факторов», — отмечают специалисты «Киевтеплоэнерго».

На размер платежа влияют:

температура воздуха — в холодные периоды здание потребляет больше тепла

показание домового счетчика — фактический объем использованной энергии

энергоэффективность дома и способность регулировать подачу тепла

наличие общедомовых и квартирных счетчиков

Почему тарифы отличаются

Как объяснили в Министерстве развития громад, местные власти вправе самостоятельно устанавливать тарифы на тепловую энергию, ориентируясь на расходы предприятий, цену газа, электроэнергии и зарплаты работников. Поэтому даже в соседних областях сумма в платежках может существенно отличаться.

Где тепло подорожало больше всего

Наибольшее удорожание зафиксировано в центральных и северных областях. По данным местных теплоснабжающих компаний, в некоторых городах цена за 1 Гкал тепла выросла до 3,5–4 тысяч гривен.

В частности:

в Чернигове — около 3900 грн/Гкал

в Полтаве — 3700 грн/Гкал

в Виннице — до 3600 грн/Гкал

На западе страны тарифы ниже. Во Львове, Ивано-Франковске и Тернополе цена держится в пределах 3100–3300 грн/Гкал. В южных регионах, где часть домов используют альтернативные источники энергии, средний тариф составляет до 3000 грн/Гкал.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года в Украине будет перечислена стоимость доставки газа. Стоимость доставки газа рассчитывается на весь год по итогам потребления в период с 1 октября по 30 сентября.