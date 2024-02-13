Сосед устроил травлю, а полиция оштрафовала за вызов: переселенка с Луганщины жалуется, что ее не принимают на Хмельнитчине

Елена Гармаш выехала из Сватово, когда ее город оказался в оккупации, и вывезла почти 40 кошек и двух собак.

В селе Старый Кривин в Хмельницкой области переселенку из Луганской области оштрафовали за то, что она вызвала полицию. Женщина должна оплатить 3 тысячи гривен штрафа за то, что попросила защиты у правоохранителей от соседа, который, по словам переселенки, постоянно травит ее и семью.

Об этом пишет OBOZ.UA.

Елена Гармаш уехала из Сватово Луганской области, когда ее город оказался в оккупации. По ее словам, официальной эвакуации не было. Муж влез в долги, чтобы оплатить переезд Елены. С собой она забрала 38 кошек и двух собак, поскольку занималась спасением животных.

"Сосед угрожал расправой"

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"Муж купил небольшой дом с огородом в селе Старый Кривин на Хмельнитчине, чтобы я могла здесь разместить своих кошек и собак. Мы хотели здесь жить тихо, спокойно. Однако покоя нам не дает сосед, Федор", — рассказала OBOZ.UA Елена.

Елена говорит, что они сразу не понравились соседу, Федор уже неоднократно заявлял, что жить она здесь не будет и нецензурно ругался.

"Я у него такая-сякая, угрожал мне расправой. Неоднократно лез на территорию моего двора. Однажды я увидела, как он роется в дровах, которые купил мужчина. Я его спросила, что он здесь забыл, в моих дровах. Он заявил, что это "гуманитарные дрова", что я не имею права их получать. И снова брань в мой адрес", – говорит Елена.

Участок раздора

Одним из поводов для раздора стал участок огорода переселенцев. По ее словам, участок под огород якобы был выделен, но соответствующих документов на него в сельсовете, по словам старосты села Старый Кривин Светланы Ясенчук, нет.

"Это примерно 14 соток, которые отрезаны от нашего огорода. Их захватил сосед. Мы с мужем обращались в сельсовет, но староста нам говорила, что никаких документов на него нет. Мол, возможно, была какая-то устная договоренность с предыдущей старостой, но она об этом ничего не знает. Тогда я вызвала комиссию из Нетишинской районной администрации, которая должна была установить границы. Соседу это тоже не понравилось. Он при них кричал, что я беженка, что я здесь никто, что "она здесь все равно жить не будет, я ее выселю". Я вернулась к нашей старосте, спрашиваю: "Что это такое?" А она отвечает: "Я ничего не слышала". И никто из присутствующих за меня не заступился", – рассказывает Елена.

А теперь, по словам женщины, в сельской книге появилась запись об этом участке – якобы она принадлежит соседу.

Штраф – за вызов полиции и просьбу помочь

Елена Гармаш говорит, что не раз обращалась к местным стражам порядка, но никакой помощи женщина не получила.

Елена Гармаш со своей собакой

Переселенка рассказала, что однажды вышла во двор покормить кур, а Федор снова устроил ей травлю. Женщина не выдержала и вызвала полицию. Но это соседа не успокоило. К участковому Елена тоже обращалась, но он, по словам женщины, просто заблокировал ее номер.

"Сосед говорил, что ему ничего не будет. Так и выходит, что ему все сходит с рук. Другие люди связываться с ним не хотят, боятся его, потому когда полиция их опрашивает, они молчат", – говорит переселенка.

Однажды у Елены пропали кот и кошка. Она написала заявление в полицию, но никто разбираться тоже не стал.

Женщина занимается спасением животных

Когда она вторично вызвала полицейских, чтобы пожаловаться на соседа, ей самой выписали штраф за ложный вызов.

"На админкомиссии, где присутствовала и староста села, мне сказали, что у меня должны быть доказательства против соседа. Я должна была снять все это на видео. А если нет, то сама виновата", – рассказывает женщина.

Теперь Елена обязана выложить 3 тысяч гривен за то, что хотела правовым путем защитить себя.

Не дают гуманитарную помощь

Елена Гармаш также пожаловалась, что не получает гуманитарную помощь как временно перемещенное лицо. Когда она поинтересовалась в сельсовете этим вопросом, ей ответили, что дают помощь только "остро нуждающимся". Поскольку женщина долго болела, ей посоветовали собрать чеки на потраченные средства и тогда пообещали выдать продуктовый набор.

Будет искать защиты в органах по правам человека

Елена Гармаш отметила, что сдаваться не намерена, она будет искать защиту в органах по правам человека.

Напомним, советница министра защиты окружающей среды и известная волонтер Лала Тарапакина озвучила главную причину, почему люди не эвакуируются с опасных территорий.

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