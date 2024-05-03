Соседей испугал запах дыма: в Житомирской области сын зарубил свою мать и хотел сжечь тело

В Житомирской области мужчина жестоко зарубил топором родную мать, а затем пытался избежать ответственности за убийство.

Об этом сообщили в полиции региона.

В полицию поступило сообщение от жительницы г. Андрушевки о том, что ее сосед закрылся в доме и начал забивать досками окна, а во дворе чувствовался запах дыма. В доме также находилась его лежащая пожилая мать, поэтому соседка заподозрила, что, вероятно, мужчина совершает домашнее насилие. На место происшествия немедленно прибыли полицейские.

В доме они обнаружили изуродованное тело 83-летней женщины. Другие части тела криминалисты увидели в печи – мужчина пытался их сжечь, вероятно, планируя скрыть преступление.

Следователи задержали 50-летнего жителя Андрушевки в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины. Назначена судебно-медицинская экспертиза относительно причин смерти женщины.

Предварительная правовая квалификация события – ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Напомним, в Житомирской области мужчина застрелил жену из-за ревности.

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