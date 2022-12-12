Соседей точно не затопите: простой способ, как слить воду из стиральной машины, когда выключили свет

Как слить воду из стиральной машины, когда надолго выключили свет, читайте в материале ТСН.ua.

Пользователь TikTok с никнеймом @titenkoalona поделилась своим действенным способом, как слить воду из стиральной машины, если вдруг выключили свет, а внутри остались вещи. Конечно, когда элекричество выключили по графику и скоро включат, волноваться не стоит. Но если вы знаете, что отключение аварийно и света может не быть 1-2 суток, одежда в воде может испортиться и плохо пахнуть.

Можно просто открыть дверцу стиральной машины или воспользоваться специальным отсеком для слива воды, который есть практически в любой модели. Но так есть большая возможность затопить соседей. А это не очень приятная проблема.

Итак, что нужно сделать? Оказывается, все очень просто.

Берете пакет или пищевую пленку и скотч.

Далее следует прикрепить одну сторону пленки/пакета четко под дверцей стиральной машины. А другую вставить в ведро или миску.

Теперь можете понемногу открывать дверцу. Вся жидкость сольется в ведро или в миску, поэтому вы сможете быстро и без проблем забрать все вещи из барабана.

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