Соседи думали, что пошутила: жительница Херсонской области зарезала своего сожителя

Женщину нашли и задержали.
В одном из сел Станиславской ОТО в полицию позвонил по телефону местный житель и сообщил, что обнаружил брата мертвым.
Об этом сообщили в полиции Херсонской области.
Во время осмотра правоохранители установили, что мужчину зарезали, а во дворе нашли нож со следами крови.
Соседи рассказали, что накануне вечером его пьяная сожительница сказала, что ударила мужчину ножом, но тогда ее слова серьезно никто не воспринял. Женщину нашли и задержали. Выяснилось, что она уже была осуждена за убийство сестры.
Суд приговорил ее к 7 годам и 2 месяцам лишения свободы.
Напомним, в Херсонской области во время застолья мужчина жестоко убил своего друга. Нетрезвый гражданин перерезал ему горло.
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