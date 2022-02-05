Соседи думали, что пошутила: жительница Херсонской области зарезала своего сожителя

Соседи думали, что пошутила: жительница Херсонской области зарезала своего сожителя

Женщину нашли и задержали.

В одном из сел Станиславской ОТО в полицию позвонил по телефону местный житель и сообщил, что обнаружил брата мертвым.

Об этом сообщили в полиции Херсонской области.

Также читайте Двойное убийство: под Киевом нашли тела мужчины и женщины

Во время осмотра правоохранители установили, что мужчину зарезали, а во дворе нашли нож со следами крови.

Соседи рассказали, что накануне вечером его пьяная сожительница сказала, что ударила мужчину ножом, но тогда ее слова серьезно никто не воспринял. Женщину нашли и задержали. Выяснилось, что она уже была осуждена за убийство сестры.

Суд приговорил ее к 7 годам и 2 месяцам лишения свободы.

В Павлограде жена уже второй год ждет результатов экспертизы эксгумированного тела мужа, чтобы доказать его убийство

Напомним, в Херсонской области во время застолья мужчина жестоко убил своего друга. Нетрезвый гражданин перерезал ему горло.

Читайте также: