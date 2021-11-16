Соседи постоянно слышат скуление и вой животных: в Запорожье семейная пара морит голодом и бьет собак

Соседи постоянно слышат скуление и вой животных: в Запорожье семейная пара морит голодом и бьет собак

В Сети неравнодушные горожане опубликовали информацию об издевательствах над собаками.

В Запорожье правоохранители составили протоколы на хозяев собак по факту жестокого обращения с животными. Семейная пара держала животных на привязи, не кормила их и систематически избивала.

Об этом зоозащитники сообщили в соцсети, а правоохранители отреагировали на сообщения.

Отмечается, что супруги завели в частном домохозяйстве несколько собак. По словам соседей, животных не кормят и систематически избивают. Полицейские отреагировали на обращение зоозащитников.

Так, вчера, 15 ноября, группа правоохранителей прибыла в дом по улице Крылова для проверки информации, опубликованной в соцсетях и СМИ.

Зоозащитники рассказали, что супруги, ведущие асоциальный образ жизни, завели в своем дворе четырех собак, не заботятся о животных, а морят голодом и бьют. По словам соседей, они постоянно слышат скуление и вой животных. Волонтеры побывали на месте и обнаружили истощенных животных, привязанных к забору, не имеющих перед собой ни воды, ни еды.

Полицейские осмотрели территорию подворья, опросили хозяев собаки в результате составили протокол на мужчину и женщину по ч.2 ст.89 "Жестокое обращение с животными" Кодекса Украины об административных правонарушениях. Административные материалы будут направлены в суд для принятия решения об ответственности.

Следует отметить, что с 08.11.2021г. вступили в силу изменения в положения законодательства, усиливающие административную и уголовную ответственность за жестокое или безответственное обращение с животными.

Напомним, что В Мариуполе патрульные вернули беглого енота Сеню в зоопарк. Сеня скрылся, когда чистили его клетку. Он "скрывался" на дереве, где его увидели местные жители. Они и вызвали патрульную полицию.

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