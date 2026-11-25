Фото иллюстративное / © facebook.com/dror.eydar

Реклама

В Полтаве неизвестные перерезали кабель, обеспечивавший связь между котельной и газовым генератором. Из-за повреждения оборудования один из пятиэтажных домов временно остался без отопления. Причиной инцидента могли стать споры между местными жителями из-за шума генератора.

Об этом сообщает «Суспильне» со ссылкой на пресс-секретаря коммунального предприятия «Полтаватеплоэнерго» Инну Кулиш.

Реклама

Инцидент произошел 23 ноября. Перебитый кабель соединял котельную с газовым генератором, установленным в этом году. Он нужен для работы котельной при почасовых отключениях электроэнергии.

Реклама

«Эта котельная подпадает под графики почасовых отключений. Когда отключается свет, он автоматически переключается на работу от газового генератора. Если этот кабель перебили, соответственно, котельная не сможет работать», — пояснила Инна Кулиш.

Сотрудники «Полтаватеплоэнерго» обратились в полицию и подали заявление о повреждении имущества. Коммунальщики заменили кабель, а ремонт завершили поздно вечером. Сейчас генератор снова работает, а оборудование котельной восстановили.

Почему могли повредить оборудование котельной

В коммунальном предприятии предполагают, что инцидент мог быть связан с конфликтами между жителями дома, который обслуживает котельная, и жителями соседних домов.

Дело в том, что работа газового генератора создавала шум, который не всем нравился. Поэтому между людьми якобы возникали споры: одни хотели, чтобы в домах было тепло, другие жаловались на громкую работу оборудования.

Реклама

Установить окончательные причины инцидента должны правоохранители.

Инна Кулиш также напомнила, что ранее на объектах предприятия были случаи хулиганства. В частности, неизвестные повреждали окна другой котельной. Однако такого серьезного повреждения, как в этот раз, раньше не было.

Раньше мы писали, сколько дней многоэтажка выдержит без отопления зимой и какие дома замерзнут быстрее всего.

Новости партнеров

Новости партнеров