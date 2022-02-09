Соседи услышали крик: в Одессе женщина двое суток просидела в доме со связанными руками

Соседи услышали крик: в Одессе женщина двое суток просидела в доме со связанными руками

К одесситке в гости приехал знакомый, а затем ограбил ее.

В Одессе патрульные спасли пострадавшую в результате разбойного нападения, которая двое суток пробыла в доме со связанными руками.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области.

Инспекторы получили сообщение о разбое по улице Бернардацци. Заявительница рассказала, что ее соседка кричит и зовет о помощи. По словам женщины, ее дом ограбил знакомый, а ее связал – в таком состоянии она находится уже два дня.

Полицейские прибыли по указанному адресу и услышали шумный женский крик. На втором этаже частного дома, в одной из комнат, они увидели женщину в разорванной одежде со связанными руками.

После того, как ее освободили, она рассказала, что несколько дней назад к ней приехал знакомый, с которым они отдыхали. Около полуночи он ее связал, стал избивать и, угрожая ножом, требовал ключи от сейфа. После чего забрал деньги, золото, мобильный телефон и скрылся в неизвестном направлении.

На место происшествия потерпевшей вызвали скорую помощь. Обстоятельства происшествия устанавливают следователи.

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Напомним, в Харькове двое мужчин проникли в дом 52-летней женщины, связали ее строительным хомутом и заставили сказать, где она скрывает сбережения.

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