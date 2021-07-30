Соседи услышали крики сестричек: в Ровно на качелях повесился 9-летний мальчик из многодетной семьи

Соседи услышали крики сестричек: в Ровно на качелях повесился 9-летний мальчик из многодетной семьи

Мальчика заметили младшие сестренки и позвали на помощь, но спасти ребенка не удалось.

В селе Кошмаки Варашского района Ровенской области повесился 9-летний мальчик. Соседи вызвали скорую, но спасти ребенка не удалось.

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Об этом сообщают в пресс-службе Нацполиции Ровенской области.

Происшествие произошло вчера, 29 июля около 18:30. 9-летний мальчик повесился на веревке от качели на дереве. Дома в это время находились его старший 14-летний брат и две сестры 4 и 5 лет. 30-летняя мать детей, которая воспитывала их одна, пошла в соседнее село на заработки.

14-летний парень убирал в доме и услышал крики сестер — они увидели брата в петле веревки, к которой крепилась доска качели. На помощь бросились и соседи и вызвали скорую. Впрочем, спасти ребенка не удалось.

Тело мальчика отправили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

"По факту самоубийства ребенка следователи отделения полиции № 2 (Владимирец) внесли сведения в ЕРДР по части 3 статьи 120 УК Украины (доведение до самоубийства). Известно, что семья ни на каких учетах не состояла", — отметили в пресс-службе полиции.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, что в США из-за буллинга повесился 8-летний мальчик. По данным следствия, один из учеников избил Габриэля в школьном туалете. Ребенок более 7 минут оставался на полу без сознания, пока другие ученики смеялись над ним и пинали ногами.

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