Соседи услышали плач: в Мариуполе мать на 2 дня оставила дома одну 4-летнюю дочь

Ребенок два дня сидела в доме, пока мать где-то ходила по своим делам.

В Донецкой области в одном из поселков Кальмиусского района Мариуполя женщина на 2 дня оставила дома одну свою 4-летнюю дочь. Плач ребенка услышали соседи и вызвали полицию.

Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского городского управления Нацполиции.

На днях, около 22.00 часов вечера в полицию обратились граждане и сообщили, что уже два дня соседская четырехлетняя девочка живет без присмотра взрослых. Мать оставила дочь и пошла по своим делам. Два дня девочка жила одна, пока соседи не услышали плач.

Правоохранители поместили ребенка в учреждение здравоохранения, где врачи проведут ее обследование и окажут медицинскую помощь.

"В отношении 26-летней матери полицейские составили административный материал по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях "Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей "и направили его в суд", — отметили в полиции.

Напомним, что городе Новогродовка Донецкой области годовалый мальчик выпал из окна третьего этажа. Ребенок выжил.

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