Соседи вытащили из огня: в Херсонской области мужчина едва не сжег дом из-за окурка

Соседи вытащили из огня: в Херсонской области мужчина едва не сжег дом из-за окурка

Пострадавший находится в больнице.

В селе Антоновка произошел пожар в квартире пятиэтажного дома. По данным спасателей, из-за окурка.

Об этом сообщили в ГСЧС Херсонской области.

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Жители дома позвонили спасателям и сообщили, что горит квартира на втором этаже.

Как выяснилось, 56-летний хозяин квартиры закурил, но не погасил окурок. От него загорелся диван и домашние вещи в одной из комнат. Из пожара мужчину спасли соседи. Они вытащили его в коридор. Сейчас он находится в больнице с ожогами тела.

Напомним, в Первомайске во время пожара в доме погиб человек. Пожар повлекла неосторожность владельца во время курения.

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