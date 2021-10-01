Соседи вытащили из огня: в Херсонской области мужчина едва не сжег дом из-за окурка

Пострадавший находится в больнице.
В селе Антоновка произошел пожар в квартире пятиэтажного дома. По данным спасателей, из-за окурка.
Об этом сообщили в ГСЧС Херсонской области.
Жители дома позвонили спасателям и сообщили, что горит квартира на втором этаже.
Как выяснилось, 56-летний хозяин квартиры закурил, но не погасил окурок. От него загорелся диван и домашние вещи в одной из комнат. Из пожара мужчину спасли соседи. Они вытащили его в коридор. Сейчас он находится в больнице с ожогами тела.
Напомним, в Первомайске во время пожара в доме погиб человек. Пожар повлекла неосторожность владельца во время курения.