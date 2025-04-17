Соседка рассказала, как 16-летняя девочка в Днепре пыталась спастись от российского дрона: ее убило стеклом

Последствия массированной атаки беспилотников на Днепр / © Национальная полиция Украины

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Одной из погибших в результате российской атаки беспилотников на Днепр было 16 лет. Соседка девочки рассказала, как она пыталась спастись.

Женщина отметила, что погибшая каталась во дворе на качелях, когда услышала звук «Шахеда». В то же время, как только девушка начала бежать в подъезд, обломки беспилотника ударили поблизости.

«Девочка только забежала в дом, беспилотник взорвался, пошла взрывная волна, окна посыпались и стеклом ее убило. В 16 лет девочку», — рассказала женщина.

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Местная жительница добавила, что этот район называют «Студгородком», поскольку здесь живет только молодежь.

Напомним, в результате массированной атаки беспилотников на Днепр погибли три человека, среди них — девушка 2008 года рождения. Число пострадавших возросло до 30 человек, среди них — дети.

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