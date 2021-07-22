Соседние страны изменили условия въезда для украинцев: что следует учесть при пересечении границы

В Словакию разрешили въезжать на общих условиях, в Молдове будут еженедельно обновлять списки "красных" стран.

Ограничения на въезд граждан Украины на территорию Словакии отменены, а перед поездкой в Молдову необходимо знать о ряде новых правил пересечения границы. Об этом сообщили в четверг, 22 июля, на сайте Государственной пограничной службы Украины.

Словацкие коллеги украинских пограничников проинформировали, что с 21 июля украинцы могут въезжать на территорию Словацкой Республики на общих условиях, действовавших до введения карантинных ограничений. Однако, граждане Украины должны соблюдать требования, определенные словацким МЗ — пройти полный курс вакцинации или 14-дневную самоизоляцию.

На территории Молдовы с 19 июля усилены меры по профилактике и противодействию распространению COVID-19 во время пересечения границы. Каждую пятницу власти страны будут определять перечни стран с высоким ( "красная зона") или низким ( "зеленая зона") эпидемиологическим риском. Список будут публиковать на официальных сайтах государственных органов Молдовы, он будет вступать в силу с понедельника следующей недели.

Гражданам, которые будут прибывать в Молдову из стран "зеленой зоны" необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы. Без результата теста нужно пройти 14-дневную самоизоляцию.

Не требуется отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 или 14-дневная самоизоляция при въезде в Молдову из стран "зеленой зоны" для граждан, прошедших полный курс вакцинации, после которого прошло не менее 14 дней (или имеют документ о наличии антител к COVID-19, который действует в течение 90 суток), детям до 6 лет, гражданам, следующим транзитом по территории Молдовы (при условии, что транзит не будет превышать 24 часов).

Гражданам из стран "красной зоны" нужно обязательно пройти 14-дневную самоизоляцию. Исключение составляют граждане, прошедшие полный курс вакцинации после которого прошло не менее 14 дней (или имеют документ о наличии антител к COVID-19, который действует в течение 90 суток), дети до 6 лет, граждане, следующие транзитом по территории Молдовы (при условии, что транзит не будет превышать 24 часов), а также дети в возрасте от 6 до 18 лет с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанным не более чем за 72 часа до пересечения границы.

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Лица, которые будут находиться на самоизоляции в Молдове, смогут ее завершить после 7-го дня в случае отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19.

Молдавские пограничники обращают внимание на то, что справки об отрицательном результате ПЦР-теста, прохождении курса вакцинации или наличии антител к COVID-19 должны быть на румынском, английском, французском, немецком, итальянском или русском языках.

Напомним, ранее в Молдове 15 граждан Украины пытались пересечь границу, предъявив сфальсифицированы тесты на COVID-19. Украинцам все же разрешили въезд в Молдову, но отправили всех на двухнедельный карантин.

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