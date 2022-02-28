Сосредоточиваются возле Херсона: на Банковой сообщили, что оккупанты подтягивают подкрепления из Крыма

Сосредоточиваются возле Херсона: на Банковой сообщили, что оккупанты подтягивают подкрепления из Крыма

Арестович заявил, что на помощь РФ идут небольшие резервы из оккупированного Крыма.

С территории незаконно аннексированного Россией Крыма на подконтрольные Украине земли идет небольшой резерв оккупантов. Они двигаются в сторону Херсона и сосредотачиваются там.

Об этом советник руководителя офиса президента Алексей Арестович сказал на брифинге.

"Мариуполь держится, никаких проблем. Бердянск занят противником, там не было наших войск. Они взяли город. Это та группировка, которая шла из Мелитополя на Мариуполь. Подходят небольшие резервы из Крыма. Сосредоточиваются возле Херсона. По оценочным данным, 11 российских БДК ( больших десантных кораблей), каждый из которых перевозит комплект примерно батальон, вышли в море и ищут приключений где-то там, возможно, в районе Одессы", — сказал Арестович.

Напомним, ВСУ начали использовать турецкие "Байракторы": противник понес потери во время наступления.

ВСУ сбили уже два российских самолета ИЛ-76 с десантами.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

самолеты — 27

вертолеты — 26

танки – 146

боевые бронированные машины — 706

пушки -49

ЗРК "Бук" -1

"Грады" — 4

автомобильная техника — 30

цистерны – 60

БпЛА ОТР2-2

корабли и катера — 2

Личный состав ориентировочно – 4300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: