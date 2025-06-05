Состав электронных сигарет не контролируется: эксперт рассказал, что курят потребители

Содержащие смеси для электронных сигарет / © Unsplash

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Ценители электронных сигарет подвергают себя опасности, ведь не знают, что на самом деле курят в электронках.

Об этом со ссылкой на исследование заявил глава ОО «Европейский выбор Украины» Тарас Клименко во время презентации всеукраинского опроса, проведенного вместе с Центром Разумкова.

Подавляющее большинство пользователей электронок ничего не знает о потребляемом продукте.

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Они не знают, что входит в состав жидкости, сколько ее в устройстве и на какое количество затяжек она рассчитана.

Тарас Клименко заявил, что результаты исследования показали, что около 70% потребителей ароматизированных электронных сигарет знают об их запрете в Украине. В то же время, только 2,2% перестали их покупать после введения ограничений, что свидетельствует о низкой эффективности действующих санкций.

По словам специалиста, в Украине растет потребление ароматизированных электронных сигарет, хотя их продажи полностью запрещены уже почти год.

«Дело в том, что ароматизированные электронки продаются абсолютно бесконтрольно», — сказал Клименко.

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Эксперт отметил, что производители электронных сигарет адаптировались к законодательным ограничениям, предлагая потребителям так называемые самозамесы — наборы ингредиентов для самостоятельного смешивания. А такие продукты представляют потенциальную угрозу здоровью, поскольку содержание вредных или даже запрещенных веществ в них сложно контролировать.

Эксперт отметил необходимость усиления государственного контроля за оборотом таких товаров и проведение широкой информационной кампании, чтобы потребители понимали реальные риски.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день почти каждый пятый человек до сих пор регулярно употребляет табачные изделия, о чем говорят и западные специалисты.

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