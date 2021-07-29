Составили компанию за 500 грн: в Одесской области мужчина спаивал несовершеннолетних девушек

Составили компанию за 500 грн: в Одесской области мужчина спаивал несовершеннолетних девушек

Почему решил пить с детьми, он не объяснил.

В Одесской области мужчина распивал спиртные напитки с несовершеннолетними на детской площадке.

Об этом информирует "Муниципальная стража" Черноморская.

Члены "Муниципальной охраны" обратили внимание на компанию, которая распивала алкогольные напитки. Среди них оказались две несовершеннолетние девушки.

Мужчина не смог объяснить активистам, кем он приходится детям. Члены "Муниципальной охраны" вызвали правоохранителей. Компанию доставили в местный отдел полиции. Туда же вызвали и родителей девушек.

"Как выяснилось, мужчина оказался совершенно посторонним человеком. Он за вознаграждение в 500 грн предложил девушкам посидеть с ним, купил алкогольные напитки", — сообщили активисты.

Почему решил пить с детьми, он не объяснил. Сейчас делом занимаются сотрудники сектора ювенальной превенции Черноморского отдела полиции.

Напомним, что под Одессой вооруженный ножом мужчина ворвался в сельский совет.

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