Состоится ли демобилизация после прекращения военного положения — объяснение Вениславского

Для демобилизации Верховная Рада должна принять отдельное решение

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Прекращение правового режима военного положения в Украине не означает автоматическую демобилизацию военнослужащих из ВСУ.

Об этом заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в комментарии Radio NV.

Он отметил, что правовой режим военного положения будет прекращен, если Верховная Рада не поддержит соответствующий указ президента. Однако, по его словам, это не означает немедленную демобилизацию украинских военных.

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«В соответствии с Законом Украины о мобилизационной подготовке и мобилизации, демобилизация принимается отдельным решением президента, которое нуждается в одобрении Верховной Рады. То есть даже если правовой режим военного положения не будет продлен, демобилизация автоматически не наступит», — пояснил Вениславский.

При этом народный депутат предполагает, что решение о демобилизации в ближайшее время парламент принимать не будет, учитывая, что война, очевидно, скоро не завершится.

Напомним, на днях Верховная Рада Украины проголосовала за очередное продление военного положения в стране еще на 90 дней - до 6 августа 2025 года.