Состоялись повторные пусковые маневры вражеской авиации – мониторинговые каналы

Позаботьтесь о собственной безопасности.
Состоялись повторные пусковые маневры вражеских Ту.
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
Предыдущие были зафиксированы в районе Энгельса, а маневр этих – из Каспия.
Таким образом, речь идет о ракетной опасности, если пуски ракет не будут имитационными.
Ракетная опасность связана с возможными пусками ракет Х-101/555 по стратегической авиации Ту-95мс.
Ракеты, если пуски не были имитационными, ожидаем в ближайшее время.
Напомним, что мониторинговые каналы предупреждали о взлете Ту-22м3.
Добавим, что враг атаковал Украину беспилотниками.
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