Состоялись повторные пусковые маневры вражеской авиации – мониторинговые каналы

Состоялись повторные пусковые маневры вражеских Ту.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Предыдущие были зафиксированы в районе Энгельса, а маневр этих – из Каспия.

Таким образом, речь идет о ракетной опасности, если пуски ракет не будут имитационными.

Ракетная опасность связана с возможными пусками ракет Х-101/555 по стратегической авиации Ту-95мс.

Ракеты, если пуски не были имитационными, ожидаем в ближайшее время.

Также читайте Мониторинговые каналы предупреждают, что вероятно произошли запуски ракет из вражеской авиации

Напомним, что мониторинговые каналы предупреждали о взлете Ту-22м3.

Добавим, что враг атаковал Украину беспилотниками.

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