Состоялись пуски ракет с вражеской авиации – мониторинговые каналы

Когда объявят воздушную тревогу, находитесь в укрытиях.

По предварительной информации, произошли пуски ракет Х-101/555 из стратегической вражеской авиации Ту-95мс.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Ракеты ожидаем у границ Украины: ~05:00 — 05:30.

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По Украине ширится воздушная тревога.

"Враждебные Ту-95мс в районе пусковых рубежей. Есть угроза пусков ракет. Следите за нашими сообщениями и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - информацию подтвердили в Воздушных Силах ВСУ.

Обновлено в 04:31

Пуски ракет с Ту-95мс в районе пусковых рубежей в Саратовской области России. Об этом сообщили Воздушные Силы ВСУ.

Напомним, что ранее мониторинговые каналы предупредили о вылете группы стратегических бомбардировщиков Ту-95мс.

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