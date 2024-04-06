Состоялись пуски ракет вражеской стратегической авиации – мониторинговые каналы

На момент пусков в воздухе было 2 борта ТУ-95мс.
Предварительно произошли пуски ракет Х-101/555 враждебной стратегической авиацией.
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
Ракеты ожидаем у границ Украины: ~04:30 — 05:30.
Не игнорируйте тревогу, когда она будет объявлена.
По информации мониторинговых каналов, на момент пусков в воздухе было 2 борта ТУ-95мс.
Оба слетели с Оленьи.
Если информация действительно подтвердится, то скоро ожидаем ракеты в нашем воздушном пространстве.
"Внимание! Ракетная опасность для северных, южных и восточных областей из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС", — информацию подтвердили Воздушные Силы ВСУ.
"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Об изменении ситуации сообщим дополнительно", — добавили украинские военные.
Уточнение от Воздушных Сил ВСУ:
Расчетное время вхождения крылатых ракет в воздушное пространство Украины около 05:00 с северо-востока.
Напомним, что в Харькове в результате ночного вражеского обстрела есть раненые и погибшие.
Читайте также:
- Бои в Часовом Яру: какие перспективы открывает для россиян захват города
- Враг отброшен возле Невельского — DeepState
- Россияне выбрали новую цель после Авдеевки: на какой город давит враг