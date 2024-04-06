Состоялись пуски ракет вражеской стратегической авиации – мониторинговые каналы

На момент пусков в воздухе было 2 борта ТУ-95мс.

Предварительно произошли пуски ракет Х-101/555 враждебной стратегической авиацией.

Об этом сообщает мониторинговые каналы.

Ракеты ожидаем у границ Украины: ~04:30 — 05:30.

Не игнорируйте тревогу, когда она будет объявлена.

По информации мониторинговых каналов, на момент пусков в воздухе было 2 борта ТУ-95мс.

Также читайте Россияне снова ударили по Харькову беспилотниками: что известно

Оба слетели с Оленьи.

Если информация действительно подтвердится, то скоро ожидаем ракеты в нашем воздушном пространстве.

"Внимание! Ракетная опасность для северных, южных и восточных областей из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС", — информацию подтвердили Воздушные Силы ВСУ.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Об изменении ситуации сообщим дополнительно", — добавили украинские военные.

Уточнение от Воздушных Сил ВСУ:

Расчетное время вхождения крылатых ракет в воздушное пространство Украины около 05:00 с северо-востока.

Напомним, что в Харькове в результате ночного вражеского обстрела есть раненые и погибшие.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.