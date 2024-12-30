Состоялся "новогодний" обмен пленными: сколько удалось вернуть (фото)

Украина и страна-агрессор РФ в понедельник провели очередной обмен военнопленными, в результате которого домой возвращаются 189 наших граждан.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Это военные — защитники "Азовстали" и Мариуполя, ЧАЭС, острова Змеиного, с разных направлений фронта. Среди них солдаты, сержанты, офицеры. Это нацгвардейцы, в том числе "азовцы", пограничники, теробороновцы, воины Военно-морских и Вооруженных сил. И также двое гражданских, которые были захвачены в Мариуполе", – рассказал глава государства.

Переговоры об обмене шли при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

Как добавляет Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, многие из освобожденных граждан Украины находились в российском плену более двух с половиной лет. У защитников обострившиеся хронические болезни, последствия минно-взрывных травм, тяжелые ранения.

На этот раз освобождены 173 рядовых и сержантов и 14 офицеров. Всего удалось вернуть домой 189 наших граждан.

Одиннадцатый по счету обмен в 2024 году дал возможность освободить:

87 военнослужащих ВСУ (из них 17 – ТрО),

43 – Нацгвардии,

33 – Госпогранслужбы,

24 – Военно-морских сил,

двое гражданских

В КШ уточнили, что, кроме Мариуполя и острова Змеиного, освобожденные защищали Украину на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском направлениях, а нацгвардейцы несли службу по охране Чернобыльской АЭС. Также вернули тех, кто попал в плен на Курщине.

Обмен пленными из РФ 30 декабря: Украина вернула 189 своих граждан (14 фото)

В целом с начала полномасштабного вторжения домой вернулись 3956 украинцев.

Ранее президент Зеленский рассказал, кого труднее всего возвращать из российского плена.

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