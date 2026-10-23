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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Состоялся новый обмен пленными: кого удалось вернуть домой — все детали (фото)

Украина и Россия провели обмен пленными, большинство военных были в плену еще с 2022-го.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Обмен пленными.

Обмен пленными.

Сегодня, 23, прошел новый обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией. Домой удалось вернуть 270 человек. В частности, среди уволенных есть бойцы, которых считали погибшими в результате теракта в Оленовке.

Что известно о новом обмене — читайте в материале ТСН.ua.

Президент Владимир Зеленский назвал обмен «очень важным результатом», во время которого удалось обменять не только военных, но и девять гражданских. По словам главы государства, большинство уволенных украинцев находились в плену РФ еще с 2022-го.

В то же время глава ОП Кирилл Буданов подчеркнул, что Киеву удалось завершить «этот сложный обмен». Он уточнил, что Украина вернула 261 защитника, из них 38 — офицеры, а также девять гражданских.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец добавил, что этот обмен можно назвать «историческим», так как удалось вернуть наибольшее количество осужденных военных: 86 осужденных и одного защитника, в отношении которого осуществлялось уголовное преследование.

Кого удалось обменять

Лубинец сообщил, что самому молодому уволенному — 24 года, а самому старшему — 63. Кроме того, один защитник уже завтра будет праздновать 60-й день рождения.

Зеленский сообщил, что домой возвращаются нацгвардейцы, в том числе «Азов», пограничники, терробороновцы, военнослужащие ВМС, Сухопутных войск, Десантно-штурмовых войск и Государственной специальной службы транспорта.

Значительная часть уволенных защитников защищала Мариуполь. Также возвращаются воины, защищавшие Украину в Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Киевском, Николаевском и Черниговском направлениях.

«Многих незаконно осудили в России. Среди возвращающихся пять человек, которых считали погибшими во время российского теракта в Оленивке в июле 2022-го», — сообщил Зеленский.

Кроме того, по словам Буданова среди тех, кого удалось вернуть, есть бойцы, попавшие в плен еще 2018-го и 2020-го.

Обмен пленными.

Украина вернула из российского плена еще 270 человек, среди них девять гражданских. / © Владимир Зеленский

Украина вернула из российского плена еще 270 человек, среди них девять гражданских. / © Владимир Зеленский

Украина вернула из российского плена еще 270 человек, среди них девять гражданских. / © Владимир Зеленский

Украина вернула из российского плена еще 270 человек, среди них девять гражданских. / © Владимир Зеленский

Украина вернула из российского плена еще 270 человек, среди них девять гражданских. / © Владимир Зеленский

Украина вернула из российского плена еще 270 человек, среди них девять гражданских. / © Владимир Зеленский

Украина вернула из российского плена еще 270 человек, среди них девять гражданских. / © Владимир Зеленский

Украина вернула из российского плена еще 270 человек, среди них девять гражданских. / © Владимир Зеленский

Украина вернула из российского плена еще 270 человек, среди них девять гражданских. / © Владимир Зеленский

Украина вернула из российского плена еще 270 человек, среди них девять гражданских. / © Владимир Зеленский

Украина вернула из российского плена еще 270 человек, среди них девять гражданских. / © Владимир Зеленский

Украина вернула из российского плена еще 270 человек, среди них девять гражданских. / © Владимир Зеленский

Украинские пленные — что известно

Заметим, еще в конце сентября глава Офиса президента Кирилл Буданов заявлял о  новый масштабный обмен пленными. Ожидалось, что он мог состояться в начале октября.

Кроме того, сегодня Украина вернула домой семь гражданских . В частности, домой удалось вернуть 90-летнюю женщину и маму с ребенком, застрявшим в оккупации. Семь граждан РФ отправились в Россию.

Вчера, 22 октября, в Украину вернули «на щите» 252 защитника, тела которых, по утверждению России, принадлежат погибшим украинским военнослужащим. Следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки установят личности погибших.

Россия больше года держит в плену украинского ученого-ихтиолога Леонида Пшеничнова. Исследователя арестовали в аннексированном Крыму в сентябре прошлого года. Его обвиняют в государственной измене из-за научных разработок, способствовавших защите окружающей среды в Антарктике.

В то же время спикер группировки войск «Юг» Максим Кравчук сообщил, что оккупанты получили приказ казнить пленных в Запорожской области. Преступлениями занимаются россияне из 38-й отдельной мотострелковой бригады по указанию командира полковника Валерия Казака.

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