Состоялся новый обмен пленными: кого удалось вернуть в Украину

Обмен пленными. / © Владимир Зеленский

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В субботу, 14 июня, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и агрессором Россией. Он состоялся по договоренностям в Стамбуле. Домой вернулись защитники, имеющие ранения и проблемы со здоровьем.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Продолжаем забирать наших людей из российского плена. Это уже четвертый обмен через неделю", - подчеркнул украинский лидер.

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По словам президента, много вернувшихся сегодня военных много тех, кто был в плену еще с 2022-го. Это бойцы ВСУ, Нацгвардии, ГНСУ и Государственной специальной службы транспорта.

В Главном управлении разведки уточнили , что состоялся обмен пленными в категории раненые и тяжелобольные. Большинство освобожденных из плена – офицеры. Среди уволенных есть бойцы младше 25 лет.

Значительная часть защитников попала в плен во время обороны Мариуполя. Вообще домой возвращаются украинцы, которые воевали на Донецком, Запорожском, Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском и Курском направлениях.

ФОТО

© Associated Press

© Associated Press

© Associated Press

© Associated Press

© Associated Press

Обмен пленными

Обмены пленниками активизировались после переговоров в Стамбуле 16 мая. В частности, в прошлом месяце состоялось три этапа по формуле тысячу на тысячу.

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Уже 2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров, в частности стороны договорились о новом масштабном обмене пленных, а также о возвращении тел шести тысяч погибших военных с обеих сторон.

Новый обмен пленными стартовал 9 июня , в результате которого домой вернулись военнослужащие к 25 годам.

Кроме того, по результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину во время первого этапа вернули тела 1212 павших украинских граждан, а во время второго этапа 1200. Кроме того, сегодня, 14 июня, Украина вернула тела еще 1200 погибших.

Дата публикации 14:43, 12.06.25 Количество просмотров 15 Воин, которого вернули из плена, не сдержав эмоций и рассказав о любви к Украине