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Состоялся новый обмен пленными: кого удалось вернуть в Украину
Большинство уволенных сегодня украинских защитников находились в неволе более трех лет.
В четверг, 19 июня, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и агрессором Россией. По договоренностям в Стамбуле, вернулась группа тяжелобольных защитников.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
"Наши люди возвращаются домой из российского плена. Это воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них находились в плену с 2022 года", - подчеркнул глава государства.
По словам президента, в Украину вернулись военнослужащие, которые воевали в Донецкой, Запорожье, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской областях.
В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили , что состоялся очередной этап обмена пленными в категории тяжелобольные и раненые. Все освобожденные - представители рядового и сержантского состава.
"У каждого освобожденного сегодня защитника тяжелые медицинские диагнозы и болезни вследствие ранений и пребывания в плену. У многих значительная потеря веса, дистрофия, язвы, проблемы со зрением, заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые болезни и проблемы с пищеварением", - говорится в сообщении.
Щемящие ФОТО
Напомним, что в России заявляют, что в Украине почти не осталось пленных оккупантов после проведенных масштабных обменов.
Заметим, что обмены существенно активизировались после переговоров в Стамбуле 16 мая и 2 июня. В частности, после последней встречи было договорено о возвращении тел 6 тысяч погибших военных с обеих сторон. В РФ говорят, что это обещание выполнили и готовы передать украинской стороне еще 2239 тел погибших.
По словам главы МВД Игоря Клименко, агрессорка Россия затрудняет возвращение тел украинцев. Именно поэтому идентификация тел может длиться больше года.