Состоялся новый обмен пленными: кого удалось вернуть в Украину

Обмен пленными 19 июня. / © Владимир Зеленский

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В четверг, 19 июня, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и агрессором Россией. По договоренностям в Стамбуле, вернулась группа тяжелобольных защитников.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Наши люди возвращаются домой из российского плена. Это воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них находились в плену с 2022 года", - подчеркнул глава государства.

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По словам президента, в Украину вернулись военнослужащие, которые воевали в Донецкой, Запорожье, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской областях.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили , что состоялся очередной этап обмена пленными в категории тяжелобольные и раненые. Все освобожденные - представители рядового и сержантского состава.

"У каждого освобожденного сегодня защитника тяжелые медицинские диагнозы и болезни вследствие ранений и пребывания в плену. У многих значительная потеря веса, дистрофия, язвы, проблемы со зрением, заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые болезни и проблемы с пищеварением", - говорится в сообщении.

Щемящие ФОТО

Из российского плена освобождена группа тяжелобольных защитников. / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Большинство освобожденных воинов находились в неволе более трех лет. / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Все освобожденные сегодня защитники – представители рядового и сержантского состава. / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Вернувшиеся военные воевали на Донетчине, Луганщине, Херсонщине, Харьковщине, Сумщине, Черниговщине, а также в Запорожской и Киевской областях. / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Домой вернулись воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Напомним, что в России заявляют, что в Украине почти не осталось пленных оккупантов после проведенных масштабных обменов.

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Заметим, что обмены существенно активизировались после переговоров в Стамбуле 16 мая и 2 июня. В частности, после последней встречи было договорено о возвращении тел 6 тысяч погибших военных с обеих сторон. В РФ говорят, что это обещание выполнили и готовы передать украинской стороне еще 2239 тел погибших.

По словам главы МВД Игоря Клименко, агрессорка Россия затрудняет возвращение тел украинцев. Именно поэтому идентификация тел может длиться больше года.

Дата публикации 14:43, 12.06.25 Количество просмотров 46 Воин, которого вернули из плена, не сдержав эмоций и рассказав о любви к Украине