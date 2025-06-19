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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Состоялся новый обмен пленными: кого удалось вернуть в Украину

Большинство уволенных сегодня украинских защитников находились в неволе более трех лет.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Обмен пленными 19 июня.

Обмен пленными 19 июня. / © Владимир Зеленский

В четверг, 19 июня, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и агрессором Россией. По договоренностям в Стамбуле, вернулась группа тяжелобольных защитников.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Наши люди возвращаются домой из российского плена. Это воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них находились в плену с 2022 года", - подчеркнул глава государства.

По словам президента, в Украину вернулись военнослужащие, которые воевали в Донецкой, Запорожье, Луганской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской областях.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными уточнили , что состоялся очередной этап обмена пленными в категории тяжелобольные и раненые. Все освобожденные - представители рядового и сержантского состава.

"У каждого освобожденного сегодня защитника тяжелые медицинские диагнозы и болезни вследствие ранений и пребывания в плену. У многих значительная потеря веса, дистрофия, язвы, проблемы со зрением, заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые болезни и проблемы с пищеварением", - говорится в сообщении.

Щемящие ФОТО

Из российского плена освобождена группа тяжелобольных защитников. / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Из российского плена освобождена группа тяжелобольных защитников. / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Большинство освобожденных воинов находились в неволе более трех лет. / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Большинство освобожденных воинов находились в неволе более трех лет. / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Все освобожденные сегодня защитники – представители рядового и сержантского состава. / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Все освобожденные сегодня защитники – представители рядового и сержантского состава. / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Вернувшиеся военные воевали на Донетчине, Луганщине, Херсонщине, Харьковщине, Сумщине, Черниговщине, а также в Запорожской и Киевской областях. / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Вернувшиеся военные воевали на Донетчине, Луганщине, Херсонщине, Харьковщине, Сумщине, Черниговщине, а также в Запорожской и Киевской областях. / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Домой вернулись воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Домой вернулись воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Напомним, что в России заявляют, что в Украине почти не осталось пленных оккупантов после проведенных масштабных обменов.

Заметим, что обмены существенно активизировались после переговоров в Стамбуле 16 мая и 2 июня. В частности, после последней встречи было договорено о возвращении тел 6 тысяч погибших военных с обеих сторон. В РФ говорят, что это обещание выполнили и готовы передать украинской стороне еще 2239 тел погибших.

По словам главы МВД Игоря Клименко, агрессорка Россия затрудняет возвращение тел украинцев. Именно поэтому идентификация тел может длиться больше года.

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