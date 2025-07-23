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Состоялся новый обмен пленными: кого удалось вернуть в Украину (фото)
Украина и Россия 23 июля провели новый, девятый этап обмена пленными. В общей сложности, в рамках 9 этапов, домой вернулись более 1000 защитников.
В среду, 23 июля, прошел очередной обмен пленными между Украиной и агрессорской Россией.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
По словам главы государства, состоялся девятый этап обмена, о котором договорено в Стамбуле. Домой возвращаются тяжелобольные и тяжелораненые защитники.
«Военные, возвращающиеся сегодня, защищали Украину на разных направлениях фронта. Значительное количество пробыло в плену более трех лет. Все получат необходимую поддержку и помощь», — говорит Зеленский.
Президент сообщил, что за все этапы последних стамбульских договоренностей удалось вернуть более 1000 наших людей. Сколько бойцов удалось вернуть именно сегодня, он не уточнил.
В российских пабликах фигурировала цифра «250-250», однако украинская сторона эти данные не комментировала.
Кого удалось вернуть
Координационный штаб по обращению с военнопленными уточнил, что среди освобожденных сегодня:
военнослужащие ВСУ, в том числе из подразделений ДШУ, ВМС, Сил ТрО;
Государственная пограничная служба;
Национальная гвардия;
Нацполиция.
Кроме представителей солдатского и сержантского состава, удалось освободить и офицеров.
Часть освобожденных воинов попали в плен во время обороны Мариуполя и провели в неволе более 3 лет.
Кроме того, возвращается из плена последний из защитников острова Змеиный — боец Государственной пограничной службы.
Самому младшему освобожденному защитнику исполнилось 27 лет, самому старшему — 66 лет.
В целом на родную землю возвращены украинцы, которые воевали на Донецком, Запорожском, Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском, Черниговском направлениях.
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готовит новый обмен пленными с агрессорской Россией.
Напомним, обмены пленными значительно активизировались после переговоров в Стамбуле 16 мая и 2 июня. В частности, после последней встречи было договорено о возвращении тел 6 тысяч погибших военных с обеих сторон.
По словам главы МВД Игоря Клименко, агрессорша Россия затрудняет возвращение тел украинцев. Именно поэтому их идентификация может занять более года.