Состоялся новый обмен пленными: кого удалось вернуть в Украину (фото)

Обмен пленными 23 июля / © Владимир Зеленский

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В среду, 23 июля, прошел очередной обмен пленными между Украиной и агрессорской Россией.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По словам главы государства, состоялся девятый этап обмена, о котором договорено в Стамбуле. Домой возвращаются тяжелобольные и тяжелораненые защитники.

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«Военные, возвращающиеся сегодня, защищали Украину на разных направлениях фронта. Значительное количество пробыло в плену более трех лет. Все получат необходимую поддержку и помощь», — говорит Зеленский.

Президент сообщил, что за все этапы последних стамбульских договоренностей удалось вернуть более 1000 наших людей. Сколько бойцов удалось вернуть именно сегодня, он не уточнил.

В российских пабликах фигурировала цифра «250-250», однако украинская сторона эти данные не комментировала.

Кого удалось вернуть

Координационный штаб по обращению с военнопленными уточнил, что среди освобожденных сегодня:

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военнослужащие ВСУ, в том числе из подразделений ДШУ, ВМС, Сил ТрО;

Государственная пограничная служба;

Национальная гвардия;

Нацполиция.

Кроме представителей солдатского и сержантского состава, удалось освободить и офицеров.

Часть освобожденных воинов попали в плен во время обороны Мариуполя и провели в неволе более 3 лет.

Кроме того, возвращается из плена последний из защитников острова Змеиный — боец Государственной пограничной службы.

Самому младшему освобожденному защитнику исполнилось 27 лет, самому старшему — 66 лет.

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В целом на родную землю возвращены украинцы, которые воевали на Донецком, Запорожском, Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском, Черниговском направлениях.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готовит новый обмен пленными с агрессорской Россией.

Напомним, обмены пленными значительно активизировались после переговоров в Стамбуле 16 мая и 2 июня. В частности, после последней встречи было договорено о возвращении тел 6 тысяч погибших военных с обеих сторон.

По словам главы МВД Игоря Клименко, агрессорша Россия затрудняет возвращение тел украинцев. Именно поэтому их идентификация может занять более года.

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