Состоялся новый обмен пленными: кого удалось вернуть в Украину (фото)
Сегодняшний обмен — первый, о котором было договорено в ходе переговоров с Россией и США в Женеве.
В четверг, 5 марта, состоялся очередной обмен пленными между Украиной и агрессором Россией. Из российского плена вернулись 200 украинских защитников.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Сегодня 200 украинских семей получили самое ожидаемое сообщение: их родные возвращаются домой. И это всегда хорошие новости для всех нас, всей страны — возвращение наших людей на родную землю», — подчеркнул глава государства.
В ходе этого обмена удалось вернуть военных ВСУ, ГПСУ, Нацгвардии и Государственной специальной службы транспорта. Они воевали в Мариуполе (на Азовстали в частности), в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях.
Детали обмена
Глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил, что сегодняшний обмен — первый, о котором было договорено во время переговоров в Женеве.
«Мы благодарны президенту США Дональду Трампу и его администрации за содействие в реализации обмена. Всегда подчеркиваю, что освобождение украинских пленных ― приоритет нашей переговорной команды, и по поручению президента Украины мы продолжаем работу, чтобы вернуть домой всех», — подчеркнул руководитель ОП.
В то же время уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец уточнил, что среди освобожденных есть защитники, попавшие в плен в 2022-м. По его словам, многие военные находятся в сложном психологическом состоянии, у некоторых критически низкий вес.
«Самому старшему освобожденному — 59 лет, самому младшему — 27 лет. Другая интересная особенность: 18 из возвращенных защитников отпраздновали или отпразднуют день рождения в марте», — подчеркнул он.
Заявление России об обмене
Заметим, что ранее Минобороны страны-агрессора сообщило о сегодняшнем обмене. В ведомстве сообщили, что вернули 200 российских солдат-оккупантов и передали Украине 200 военных.
В то же время глава переговорной группы РФ Владимир Мединский заявил, что в течение 5-6 марта состоится обмен по формуле «500 на 500». Ожидается, что завтра домой вернутся еще 300 украинских военных.
Обмен пленными — последние новости
В этом году 5 февраля Украина провела первый обмен пленными. Домой удалось вернуть 157 украинских защитников, большинство из которых находились в российской неволе с 2022-го. Среди освобожденных были как гражданские лица, так и солдаты, сержанты и офицеры ВСУ, Нацгвардии и ГПСУ.
Отметим, что президент Владимир Зеленский сообщал, что в плену России находится около семи тысяч украинских военнопленных. В то же время в Украине более четырех тысяч пленных оккупантов.
Кроме того, 26 февраля в Украину вернулись тела тысячи павших воинов. По информации РФ, они могут принадлежать украинским военнослужащим. После этого будут проведены процедуры для идентификации репатриированных погибших.