Состоялся пасхальный обмен пленными: кого удалось вернуть в Украину (фото)

Обмен пленными.

Сегодня, 11 апреля, состоялся новый обмен пленными между Украиной и агрессором Российской Федерации. Из российского плена вернули 175 украинских защитников, а также семеро гражданских граждан, находившихся в неволе с 2022 года.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Наши возвращаются домой. 175 военных. Воины Вооруженных Сил, нацгвардейцы, пограничники. Рядовые, сержанты и офицеры. И семь гражданских», — подчеркнул глава государства.

Что известно об обмене

По данным президента, вернулись военные, воевавшие на Донецком, Луганском, Харьковском, Херсонском, Запорожском, Сумском, Киевском, Курском направлениях, а также в Мариуполе и ЧАЭС.

В общем, среди освобожденных сегодня военных — представители Военно-Морских сил, Сухопутных войск, ТРО, ДШУ, ВСП, Воздушных Сил, СБС, а также Нацгвардии и Государственной пограничной службы.

Среди возвращенных военных ранены. Большинство из них находились в плену с 2022 года. В Координационном штабе отметили , что возраст младшего уволенного — 22 года, а самому старшему исполнилось — 63 года.

"Все освобожденные из плена пройдут медицинское освидетельствование, получат лечение, будут обеспечены всем необходимым на первое время, получат надлежащие выплаты и пройдут реабилитацию и реинтеграцию в общество после длительной изоляции в российской неволе", - говорится в сообщении.

В то же время глава ОП Кирилл Буданов сообщил, что в Украину вернулось 25 офицеров, «освободить которых было крайне сложной задачей, но вся команда Координционного штаба справилась, в очередной раз достигла результата».

Кроме того, он добавил , что пасхальный обмен пленными состоялся при содействии Соединенных Штатов Америки и Объединенных Арабских Эмиратов.

Это уже четвертый обмен пленными с начала 2026-го. Первый был 5 февраля, когда вернули 157 украинских защитников. Два других обмена пленными , произошедших в рамках Женевских договоренностей, состоялись 5-6 марта. Во время двух этапов уволили 500 военных.

Украина и РФ провели Пасхальный обмен пленными. / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

175 украинских Защитников и 7 гражданских вернулись из российского плена. / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Украина и РФ провели Пасхальный обмен пленными. / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Среди освобожденных воинов — большинство находившихся в плену с 2022 года, / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

175 украинских Защитников и 7 гражданских вернулись из российского плена. / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Среди освобожденных военных — большинство находившихся в плену с 2022 года. / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

На днях глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что тема обмена пленными является одной из тех, по которой Украина, США и РФ поддерживают контакты. Он заявил, что никогда не анонсирует точную дату обменов вперед, чтобы их не сорвать. Впрочем, выразил надежду, что он состоится накануне Пасхи или на праздник.

Отметим, 9 апреля Украина вернула тела тысячи погибших военных . Их передала Россия в рамках репатриационных мер. Правоохранители вместе с экспертами учреждений системы МВД проведут все необходимые исследования по установлению личности каждого из репатриированных.