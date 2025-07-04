ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1960
Время на прочтение
1 мин

Состоялся обмен пленными между Украиной и РФ: кого удалось освободить

В Украину вернули воинов Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта. Большинство из них находились в российском плену еще с 2022 года.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Состоялся очередной обмен пленными

Состоялся очередной обмен пленными

Сегодня, 4 июля, прошел очередной обмен пленными между Украиной и Россией.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

«Наши люди дома. Большинство из них находились в российском плену еще с 2022 года. Сегодня возвращаются наши защитники, защищавшие Украину в разных регионах: Донетчина и Мариуполь, Луганщина, Харьковщина, Херсонщина. Это воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта. А также гражданские», — написал он.

Напомним, 26 июня состоялся очередной обмен пленными. Домой вернулись молодые защитники младше 25 лет, а также защитники, получившие ранения.

По информации Зеленского, домой вернулись воины ВСУ, Нацгвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них находились в плену с 2022 года.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie